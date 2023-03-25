Власти Кубани установят порядок размещения летних кафе

Власти Кубани после решения правительства об упрощении размещения летних кафе разрабатывают порядок, который обеспечить предпринимателям возможность оборудовать нестационарные сезонные площадки без дополнительных процедур. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Порядок размещения таких объектов на территории региона установят соответствующим постановлением губернатора Краснодарского края. Департамент уже приступил к разработке документа», – сообщил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, слова которого приводит пресс-служба администрации.

«Ъ-Кубань» писал о постановлении правительства РФ, расширившем перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. В обновленный перечень вошли веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. Изменения вступают в силу с 30 марта.

Чтобы владельцы ресторанов или кафе могли оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур, земля под ней должна находиться в государственной или муниципальной собственности и не быть предоставленной под другие цели. По замыслу правительства, данная мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания.

Комментируя документ, власти Краснодара и Анапы рассказали «Ъ-Кубань», сейчас они не оформляют аренду под летниками, но объекты общепита платят муниципалитету за право размещать выносные столы по договорам различного вида. При этом власти кубанской столицы после вступления постановления правительства в силу планируют отказаться от взимания этой платы, в анапской мэрии сообщили, что от существующего порядка оформления работы летников отказываться пока не планируют.

Общепит выйдет на улицу В Краснодаре отменят плату за размещение летних кафе. Рестораторы считают, что данное послабление бизнесу должно избавить предпринимателей от обременительных бумажных процедур. Читать далее

Михаил Волкодав

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