Мэрия Сочи попросит федеральные власти передать Мамайский лесопарк городу

Администрация Сочи подготовит обращение о передаче муниципалитету земель Мамайского лесопарка, большая часть которого находится в федеральной собственности. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города, о состоянии крупнейшей зеленой зоны в Центральном районе Сочи, которая выходит прямо к пляжу, ему через соцсети написали горожане. По итогам субботнего выезда в лесопарк мэр заявил, что произрастающие здесь краснокнижные деревья и растения нуждаются в дополнительной защите.

«Дал поручение провести анализ хозсубъектов, которые осуществляют деятельность в этом лесном массиве… Наша общая с экологами задача — сохранить этот зеленый уголок, его уникальную растительность, обеспечив свободный доступ сочинцев и отдыхающих»,— написал он.

Он также добавил, что лесопарк нуждается в благоустройстве. Предложения горожан о том, какие работы они считают нужным здесь провести, глава города попросил присылать через его соцсети.

Михаил Волкодав

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