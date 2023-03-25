Адвокат Аванесян заявил о пытках фигуранта дела о поджоге военкомата в Краснодаре

Адвокат Алексей Аванесян, который защищает краснодарца Олега Вождаля, подозреваемого в поджоге военкомата, заявил о применении пыток к своему подзащитному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено адвокатом Алексеем Аванесяном Фото: предоставлено адвокатом Алексеем Аванесяном

Правозащитник рассказал «Ъ-Кубань», что его подзащитный в конце сентября после объявления частичной мобилизации поджег Прикубанский военкомат на ул. Яна Полуяна в Краснодаре, чтобы уничтожить свое личное дело. Молодой человек опасался призыва.

Вскоре Олега Вождаля задержали полицейские и привезли в здание УМВД Краснодара на ул. Октябрьской. В ноябре 2022 года Олегу Вождалю было предъявлено обвинение в терроризме.

Адвокат со ссылкой на слова Олега Вождаля рассказывает, что правоохранители, пытаясь добиться признательных показаний и назвать «украинских заказчиков», якобы начали его пытать током, предварительно зафиксировав на полу поставленным сверху стулом.

«Их не устраивали его показания. И, чтобы прекратить происходящее, Олег вынужден был пойти на ухищрения. Он вспомнил, что в почтовом отделении его ожидает посылка с обычным кулоном, который он ранее заказал через интернет. Тогда он сказал полицейским, что на почте его ждут деньги из Украины за поджог военкомата. По его словам, иных способов остановить такой допрос у него не было. О произошедшем Олег долго молчал. Мы узнали об этой истории на днях в ходе очередного допроса. Я увидел среди вещдоков кулон. Стал разбираться, какое отношение украшение имеет к поджогу»,— рассказал господин Аванесян.

По информации адвоката, в настоящий момент дело его подзащитного (по ст. 205 УК РФ — «Террористический акт») передано в ФСБ. Своих действий молодой человек не отрицает, однако сторона защиты считает, что эти действия следует квалифицировать по менее тяжкой статье о поджоге, а не как терроризм, за который приговаривают к длительным тюремным срокам, от 10 лет.

Эпизод с кулоном планируется выделять в отдельный материал, чтобы действия полицейских проверили их коллеги из других правоохранительных структур, добавил господин Аванесян.

«Ъ-Кубань» обратился за комментариями в пресс-службы ГУМВД по Краснодарскому краю и УМВД по Краснодару. В настоящий момент ответы не получены.

Михаил Волкодав

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