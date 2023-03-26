Мэрия Краснодара добивается сноса строящегося ЖК в Верховном суде

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара в Верховном суде РФ оспаривает решение УФАС по Краснодарскому краю о выдаче разрешения на строительство ЖК в поселке Пригородный. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

В июле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказал мэрии Краснодара в признании недействительным решения антимонопольного органа об отсутствии оснований для выдачи разрешения на строительство четырех многоэтажных домов. Спорный жилой комплекс на общей площади 8 тыс. кв. м. находится в поселке Пригородный.

В Краснодарское УФАС России с жалобой на действия Департамента архитектуры и градостроительства Краснодара обратилось ООО СЗ «ЮРСК». Общество указало, что мэрия неправомерно отказала в выдаче разрешения на строительство домов. Комиссия УФАС еще в декабре 2021 года признала жалобу застройщика обоснованной.

Пятнадцатый Арбитражный суд, а также Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили решение первой инстанции без изменения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «ЮРСК» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и бенефициаром указан Сергей Мартынов. Убыток по итогам 2021 года составил 424 тыс. руб.

В январе прошлого года администрации Краснодара не удалось признать жилой комплекс, который возводит ООО СЗ «Южная региональная строительная компания» («ЮРСК»), самовольной постройкой и добиться его сноса. В исковом заявлении мэрии говорилось, эти здания возводятся без получения разрешения, в связи с чем подлежат сносу. Ответчики указали, что в марте 2021 года учредитель компании Сергей Мартынов передал в аренду учрежденной им организации земельный участок для возведения многоэтажного жилого комплекса из четырех литеров.

«ЮРСК» направило в адрес департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара заявление о выдаче разрешения на строительство, но застройщику было отказано. Мотивируя свое решение, уполномоченный орган указал, что не представлены результаты инженерных изысканий, в том числе инженерно-геологических. Застройщик посчитал такой отказ незаконным и необоснованным, утверждая, что все необходимые документы были предоставлены.

Тат Гаспарян

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