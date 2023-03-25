Кубанская спортсменка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу

Кубанская 18-летняя спортсменка Анастасия Демурчян победила в финале чемпионата мира по боксу австралийку Фрэнсис Скотт и завоевала золотую медаль. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Федерации бокса России Фото: Telegram-канал Федерации бокса России

Анастасия Демурчян одержала победу в весовой категории до 70 кг, говорится в сообщении.

На Кубани для больщиков Анастасии Демурчян минспорта региона организовало две фан-зоны с трансляцией боя: в Краснодаре и в Анапе.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).

Михаил Волкодав

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