Иосиф Пригожин отрицает подлинность аудиозаписи беседы с миллиардером Ахмедовым с критикой власти

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал фальшивой опубликованную в сети аудиозапись диалога с миллиардером Фархадом Ахмедовым, в ходе которого собеседники критикуют российскую власть и ведение боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иосиф Пригожин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Иосиф Пригожин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Вы знаете, интернет превратился в большую помойку, где есть что-то полезное и можно девальвировать любого человека»,— сказал Иосиф Пригожин в видеообращении.

Позднее в интервью «Фонтанке» Иосиф Пригожин признал, что «какие-то моменты есть реальные в разговоре», а голос похож на его. Он подтвердил, что знаком с Фархадом Ахмедовым, а последний раз разговаривал с ним в январе. «Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это»,— сказал он. Господин Пригожин настаивает, что не помнит разговора, попавшего в сеть.

Опубликованный разговор длится 35 минут. В разговоре человек с голосом Фархада Ахмедова задается вопросом: «Зачем начинать было?» — имея в виду решение президента России Владимира Путина начать боевые действия на Украине. Предположительно Иосиф Пригожин говорит, что «если он (Владимир Путин. — ''Ъ'') нажмет на кнопку», то «будущего в этом раскладе у целой нации нет».

Запись разговора появилась в начале марта. Украинские СМИ обратили на нее внимание несколько дней назад. Кто и когда перехватил этот диалог, неизвестно. Украинский «5 канал» утверждает, что разговор состоялся в начале 2023 года. В ходе разговора человек с голосом Фархада Ахмедова, в том числе используя нецензурную лексику, жалуется на введенные против него санкции. Бизнесмен попал под санкции Великобритании и Евросоюза. На записи слышно, как он советует Иосифу Пригожину продать недвижимость в Лондоне, чтобы избежать потерь из-за возможных санкций.

Появление аудиозаписи в сети прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Возможно, что те люди, которые проводили эту "спецоперацию" и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я»,— сказал господин Пригожин, запись ответа опубликовала его пресс-служба.

Лусине Баласян