Великий Новгород разживется новым подъездом

Компания «Технострой» выиграла конкурс на капитальный ремонт участка федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург). Компания отремонтирует 15-километровый подъезд к Великому Новгороду со стороны Петербурга. Сумма контракта с подрядчиком составит 2,77 млрд рублей. Однако он еще не заключен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заказчиком ремонтных работ является федеральное казенное учреждение «Упрдор "Россия"». Организация выбрала подрядчика для капитального ремонта 15-километрового подъезда к Великому Новгороду, как следует из документации, опубликованной на сайте «ЕИС Закупки». ООО «Технострой» было единственным участником конкурса. Однако, как отмечают в пресс-службе ФКУ «Упрдор "Россия"», контракт еще не заключен: до его подписания будет проведена стандартная процедура — антикоррупционная экспертиза.

ООО «Технострой» зарегистрировано в 2016 году. Учредителями компании являются Юрий Игнатьев и Елена Молдавская. В 2021 году «Упрдор "Северо-Запад"» заключило контракт с «Техностроем» на капитальный ремонт участка дороги М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск в Псковской области за 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль компании в 2021 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составила 240,7 млн рублей.

Планируется, что «Технострой» приступит к работам в 2024 году. Датой окончания ремонта значится 15 октября 2025 года. За почти два года, по данным пресс-службы ФКУ, компания должна расширить дорожный участок до четырех полос, обустроить недостающие переходно-скоростные полосы, левоповоротные карманы, остановочные пункты для общественного транспорта, систему водоотводов и так далее.

На первый год работ выделено 295,4 млн рублей, на второй — 2,27 млрд рублей. Общая сумма контракта составит 2,77 млрд рублей.

Трасса М-10 «Россия» (около 700 км) — бесплатная альтернатива скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева», последнюю открыли в 2019 году. Обе трассы соединяют Москву с Петербургом. По словам генерального директора Ассоциации предприятий дорожного комплекса Юрия Агафонова, дорога М-10, несмотря на появление нового варианта пути, остается все так же востребованной. «М-10 также загружена, поток машин большой. Не все пользуются платной дорогой: это не дешевое удовольствие. Надо ремонтировать и расширять в обязательном порядке. Должна быть альтернатива: хочешь сэкономить время — платишь деньги и добираешься на несколько часов быстрее. Бесплатная трасса должна быть такой же комфортной для тех, кто не хочет тратиться на дорогу. Нужно все магистрали расширять до четырех и более полос — это удобно и ускоряет движение»,— заключил господин Агафонов.

Надежда Ярмула