Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Факты и цифры против стереотипов

Тенденции

В этом году исполнилось восемь лет комитету по развитию женского предпринимательства «Опоры России» — он объединяет 83 тыс. участниц из 52 регионов. За это время было организовано 3851 мероприятие, направленное на популяризацию и развитие женского бизнеса.

Как отмечает генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, в России каждый третий экспортер — женщина, и это число по объективным причинам будет расти. Поскольку женское предпринимательство уже стало устойчивым мировым трендом, россиянок ориентируют на страны и конкретные бизнес-сферы, где они могут получить бонусы за счет своего пола. Например, в списке мусульманская и патриархальная Индонезия (и не только ее сверхпопулярный остров Бали). Здесь каждое четвертое предприятие малого и среднего бизнеса возглавляет женщина, а среди успешных предпринимательниц есть традиция поддерживать начинающих.

Другой пример: РЭЦ подготовил гайд по международным маркетплейсам с преференциальными программами для бизнес-леди. Логика понятна: на маркетплейсах покупают в основном женщины, а с 2021 года и количество продавцов-женщин стало больше, чем мужчин. Среди двух десятков торговых площадок, перечисленных в гайде, есть специализированные: Mumzworld (ОАЭ), где предлагают товары для новорожденных детей и беременных; Buy From Women (Киргизия) с товарами ручной работы, австралийский Global Sisters, чья основная продукция — косметика и предметы для дома.

Поддержку маркетплейсы оказывают разную: на турецкой платформе Hepsiburada (Турция) действует программа технической и технологической помощи Power of Technology for Women Entrepreneurs; сингапурская Lazada ежегодно проводит Lazada Forward Women Awards; а индийский маркетплейс Flipkart просто публикует истории успеха предпринимательниц, но тем самым повышает к ним интерес у покупателей.

Россия также нацелена на увеличение числа женщин-экспортеров и формирование новых международных производственных цепочек. Например, недавно в Узбекистане побывала первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля: 20 российских компаний отправились в Ташкент, чтобы провести около 100 целевых b2b-встреч.

Сначала вдохновить

Истории успеха — чуть ли не основной инструмент вовлечения женщин в предпринимательство. Россиянки готовы начать бизнес с нулевым бюджетом и с минимальными знаниями в области финансов и прочего, но вначале им нужно поверить в свои силы. А чем больше ролевых моделей, тем проще примерить их на себя. Отсюда множество мотивационных курсов, премий, сообществ (каждая пятая предпринимательница состоит в каком-нибудь объединении).

С 2015 года проводится международный конкурс женских проектов APEC Best Award. Важное условие — потенциальная масштабируемость бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В 2022 году в финал вышли две россиянки: москвичка Юлиана Николаева, основавшая компанию натуральных ореховых продуктов питания «Нуттис», и Марина Кудряшова из Волгограда, создавшая успешный Центр коррекции и развития.

В марте 2023 года на самом высоком уровне, в Совфеде, провели выставку проектов женщин-экспортеров «Женская кооперация в международной торговле». Примечательно, что вся продукция — инновационная и высокотехнологичная, даже сумочки не простые, а из растительной биокожи. Вдохновляют даже просто фотографии: в Краснодаре уже несколько лет реализуется проект «Такие мамы», участниц которого фотографируют дома и за решением бизнес-задач.

Статистика опровергает

Убеждать нужно не только самих женщин, но и мужчин — потенциальных партнеров, инвесторов, поставщиков. Вроде бы все согласны с тем, что женщины гибкие, эмпатичные и многозадачные,— и это ценные для бизнеса качества. Однако есть и негативные стереотипы о женском бизнесе: нестабильность, неприбыльность, низкое знание технологий и выбор «легкомысленных» ниш.

Этим стереотипам противоречит следующая статистика: 93% предпринимательниц сумели сохранить свои компании во время пандемии коронавируса, заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на III Евразийском женском форуме; доходность стартапов с женщинами среди основателей выше на 10%; 59% компаний, основанных женщинами, представлены в сети (полноценным сайтом или хотя бы лендингом-визиткой). Что касается ниш, то более 30% биотехнологических стартапов и 90% проектов в социальной сфере основано предпринимательницами, в атомной энергетике также около 30% женщин.

В России всего 1,33 млн индивидуальных предпринимательниц и 1,4 млн самозанятых. В последнее время (в связи с прошедшей пандемией и не только) для самореализации они выбирают новые ниши: онлайн-консультирование по самым различным вопросам, включая строительство, программирование и бухгалтерию, цифровой дизайн во всех его проявлениях, дистанционное образование. Также в тренде — региональные проекты, которые занимают нишу ушедших иностранных брендов, например, производство мебели взамен продукции IKEA.

Еще один миф: женщины руководят бизнесом, который купили им родители или супруг. К сожалению, более 75% просто не смогли найти себе работу, в том числе из-за маленьких детей. Именно на категорию мам-предпринимательниц, включая декретниц, нацелена программа Минэкономразвития России. Она действует уже десять лет, в ней участвовало около 7 тыс. женщин. С 1 мая 2023 года в центрах «Мой бизнес» стартует новый сезон тренингов. Победительницы в своем регионе по традиции получат грант на реализацию своего проекта.

Деловые петербурженки

Предпринимательницы города на Неве заставляют к себе относиться серьезно. Например, «Интерлизинг» Людмилы Коган обеспечивает транспортом и оборудованием малые и средние компании в Петербурге, Москве и по всей России, занимает 13-е место в своей нише. Ее коллеги ведут бизнес в сфере строительства, фармацевтики, ремонта и обслуживания автомобилей, производства электроприборов.

Вместе с тем первая бизнес-конференция «Женщины дела», которая состоялась в марте, была посвящена социальным предприятиям — получение компанией такого статуса дает право претендовать на господдержку. Как пояснил Валерий Береснев, директор Фонда развития субъектов МСП, это может быть грант в размере 500 тыс. рублей либо льготный кредит до 5 млн рублей.

Также центр «Мой бизнес» в Петербурге уже традиционно в марте организует бесплатный образовательный курс «Женская среда», который включает семинары по юридической грамотности и личному бренду, мастер-классы по стилю и продвижению в соцсети «ВКонтакте».

И как раз в Петербурге, летом, объявляют финалисток всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Бизнес», в 2022 году гран-при завоевала Татьяна Памурзина, владелица флагманского салона красоты «Персона», а титул «Миссис Бизнес» получила Галина Ходаковская из Иркутска, собственница металлургической компании.

Светлана Хаматова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...