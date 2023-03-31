Факты и цифры против стереотипов

В этом году исполнилось восемь лет комитету по развитию женского предпринимательства «Опоры России» — он объединяет 83 тыс. участниц из 52 регионов. За это время было организовано 3851 мероприятие, направленное на популяризацию и развитие женского бизнеса.

Как отмечает генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, в России каждый третий экспортер — женщина, и это число по объективным причинам будет расти. Поскольку женское предпринимательство уже стало устойчивым мировым трендом, россиянок ориентируют на страны и конкретные бизнес-сферы, где они могут получить бонусы за счет своего пола. Например, в списке мусульманская и патриархальная Индонезия (и не только ее сверхпопулярный остров Бали). Здесь каждое четвертое предприятие малого и среднего бизнеса возглавляет женщина, а среди успешных предпринимательниц есть традиция поддерживать начинающих.

Другой пример: РЭЦ подготовил гайд по международным маркетплейсам с преференциальными программами для бизнес-леди. Логика понятна: на маркетплейсах покупают в основном женщины, а с 2021 года и количество продавцов-женщин стало больше, чем мужчин. Среди двух десятков торговых площадок, перечисленных в гайде, есть специализированные: Mumzworld (ОАЭ), где предлагают товары для новорожденных детей и беременных; Buy From Women (Киргизия) с товарами ручной работы, австралийский Global Sisters, чья основная продукция — косметика и предметы для дома.

Поддержку маркетплейсы оказывают разную: на турецкой платформе Hepsiburada (Турция) действует программа технической и технологической помощи Power of Technology for Women Entrepreneurs; сингапурская Lazada ежегодно проводит Lazada Forward Women Awards; а индийский маркетплейс Flipkart просто публикует истории успеха предпринимательниц, но тем самым повышает к ним интерес у покупателей.

Россия также нацелена на увеличение числа женщин-экспортеров и формирование новых международных производственных цепочек. Например, недавно в Узбекистане побывала первая женская бизнес-миссия в сфере текстиля: 20 российских компаний отправились в Ташкент, чтобы провести около 100 целевых b2b-встреч.

Сначала вдохновить

Истории успеха — чуть ли не основной инструмент вовлечения женщин в предпринимательство. Россиянки готовы начать бизнес с нулевым бюджетом и с минимальными знаниями в области финансов и прочего, но вначале им нужно поверить в свои силы. А чем больше ролевых моделей, тем проще примерить их на себя. Отсюда множество мотивационных курсов, премий, сообществ (каждая пятая предпринимательница состоит в каком-нибудь объединении).

С 2015 года проводится международный конкурс женских проектов APEC Best Award. Важное условие — потенциальная масштабируемость бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В 2022 году в финал вышли две россиянки: москвичка Юлиана Николаева, основавшая компанию натуральных ореховых продуктов питания «Нуттис», и Марина Кудряшова из Волгограда, создавшая успешный Центр коррекции и развития.

В марте 2023 года на самом высоком уровне, в Совфеде, провели выставку проектов женщин-экспортеров «Женская кооперация в международной торговле». Примечательно, что вся продукция — инновационная и высокотехнологичная, даже сумочки не простые, а из растительной биокожи. Вдохновляют даже просто фотографии: в Краснодаре уже несколько лет реализуется проект «Такие мамы», участниц которого фотографируют дома и за решением бизнес-задач.

Статистика опровергает

Убеждать нужно не только самих женщин, но и мужчин — потенциальных партнеров, инвесторов, поставщиков. Вроде бы все согласны с тем, что женщины гибкие, эмпатичные и многозадачные,— и это ценные для бизнеса качества. Однако есть и негативные стереотипы о женском бизнесе: нестабильность, неприбыльность, низкое знание технологий и выбор «легкомысленных» ниш.

Этим стереотипам противоречит следующая статистика: 93% предпринимательниц сумели сохранить свои компании во время пандемии коронавируса, заявила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на III Евразийском женском форуме; доходность стартапов с женщинами среди основателей выше на 10%; 59% компаний, основанных женщинами, представлены в сети (полноценным сайтом или хотя бы лендингом-визиткой). Что касается ниш, то более 30% биотехнологических стартапов и 90% проектов в социальной сфере основано предпринимательницами, в атомной энергетике также около 30% женщин.

В России всего 1,33 млн индивидуальных предпринимательниц и 1,4 млн самозанятых. В последнее время (в связи с прошедшей пандемией и не только) для самореализации они выбирают новые ниши: онлайн-консультирование по самым различным вопросам, включая строительство, программирование и бухгалтерию, цифровой дизайн во всех его проявлениях, дистанционное образование. Также в тренде — региональные проекты, которые занимают нишу ушедших иностранных брендов, например, производство мебели взамен продукции IKEA.

Еще один миф: женщины руководят бизнесом, который купили им родители или супруг. К сожалению, более 75% просто не смогли найти себе работу, в том числе из-за маленьких детей. Именно на категорию мам-предпринимательниц, включая декретниц, нацелена программа Минэкономразвития России. Она действует уже десять лет, в ней участвовало около 7 тыс. женщин. С 1 мая 2023 года в центрах «Мой бизнес» стартует новый сезон тренингов. Победительницы в своем регионе по традиции получат грант на реализацию своего проекта.

Деловые петербурженки

Предпринимательницы города на Неве заставляют к себе относиться серьезно. Например, «Интерлизинг» Людмилы Коган обеспечивает транспортом и оборудованием малые и средние компании в Петербурге, Москве и по всей России, занимает 13-е место в своей нише. Ее коллеги ведут бизнес в сфере строительства, фармацевтики, ремонта и обслуживания автомобилей, производства электроприборов.

Вместе с тем первая бизнес-конференция «Женщины дела», которая состоялась в марте, была посвящена социальным предприятиям — получение компанией такого статуса дает право претендовать на господдержку. Как пояснил Валерий Береснев, директор Фонда развития субъектов МСП, это может быть грант в размере 500 тыс. рублей либо льготный кредит до 5 млн рублей.

Также центр «Мой бизнес» в Петербурге уже традиционно в марте организует бесплатный образовательный курс «Женская среда», который включает семинары по юридической грамотности и личному бренду, мастер-классы по стилю и продвижению в соцсети «ВКонтакте».

И как раз в Петербурге, летом, объявляют финалисток всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Бизнес», в 2022 году гран-при завоевала Татьяна Памурзина, владелица флагманского салона красоты «Персона», а титул «Миссис Бизнес» получила Галина Ходаковская из Иркутска, собственница металлургической компании.

Светлана Хаматова