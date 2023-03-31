Конфеты с музыкой

Бренд-кондитер конфетной фабрики «Культура» Женя Шефер, выпускница парижской кулинарной академии Le Cordon Bleu, создала оригинальную коллекцию сладостей «Поствеган».
Кондитер Женя Шефер предлагает ненадолго отключиться от внешнего мира
Фото: фабрика «Культура»
Драже, фундучный кекс и горячий шоколад с кокосовым молоком готовят без продуктов животного происхождения и даже без рафинированного сахара. Главный вкус коллекции — драже «Пятый вкус» (миндаль с перцем). Это необычные конфеты: они созданы совместно с Домом радио и творческой лабораторией musicAeterna, вдохновленной дирижером Теодором Курентзисом. Карамелизованный в кокосовом сахаре миндаль укутан слоем темнейшего шоколада из ароматичных какао-бобов высшей категории и обсыпан бархатистым покрытием из какао, копченого перца, острого чили и соли. Конфеты сладкие, соленые, горькие и острые одновременно. Пятое звучание вкуса — аудиовизуальное. На упаковке — черных конусах с конфетами — есть QR-код, который дает доступ к закрытым хроникам Дома радио: серия роликов рисует образы вкуса через музыку и визуальный ряд.
«Мы хотим вдохновлять людей пробовать новое, переживать совершенно иной чувственный опыт. Уделить ему время. На пару минут отключиться от внешнего и погрузиться в свои ощущения от вкусов, звуков и атмосферных видео»,— говорит Женя Шефер. В помещении фабрики в культурном квартале «Брусницын» есть кондитерская со стильным интерьером и дизайнерской мебелью.
Кстати, в феврале конфетная фабрика «Культура» получила золотую медаль «Лучший продукт России».