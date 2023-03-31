Конфеты с музыкой

Бренд-кондитер конфетной фабрики «Культура» Женя Шефер, выпускница парижской кулинарной академии Le Cordon Bleu, создала оригинальную коллекцию сладостей «Поствеган».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитер Женя Шефер предлагает ненадолго отключиться от внешнего мира

Фото: фабрика «Культура» Кондитер Женя Шефер предлагает ненадолго отключиться от внешнего мира

Фото: фабрика «Культура»

Драже, фундучный кекс и горячий шоколад с кокосовым молоком готовят без продуктов животного происхождения и даже без рафинированного сахара. Главный вкус коллекции — драже «Пятый вкус» (миндаль с перцем). Это необычные конфеты: они созданы совместно с Домом радио и творческой лабораторией musicAeterna, вдохновленной дирижером Теодором Курентзисом. Карамелизованный в кокосовом сахаре миндаль укутан слоем темнейшего шоколада из ароматичных какао-бобов высшей категории и обсыпан бархатистым покрытием из какао, копченого перца, острого чили и соли. Конфеты сладкие, соленые, горькие и острые одновременно. Пятое звучание вкуса — аудиовизуальное. На упаковке — черных конусах с конфетами — есть QR-код, который дает доступ к закрытым хроникам Дома радио: серия роликов рисует образы вкуса через музыку и визуальный ряд.

«Мы хотим вдохновлять людей пробовать новое, переживать совершенно иной чувственный опыт. Уделить ему время. На пару минут отключиться от внешнего и погрузиться в свои ощущения от вкусов, звуков и атмосферных видео»,— говорит Женя Шефер. В помещении фабрики в культурном квартале «Брусницын» есть кондитерская со стильным интерьером и дизайнерской мебелью.

Кстати, в феврале конфетная фабрика «Культура» получила золотую медаль «Лучший продукт России».

Альбина Самойлова