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Коммерсантъ FM
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Украина закупит беспилотники больше чем на $500 млн

Украина направит не меньше 20 млрд гривен (больше $541 млн) на закупку беспилотников, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, «это не предел».

«На неделе было принято несколько важных решений нашего правительства. В частности, отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году, как минимум, 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов»,— сказал господин Зеленский в обращении, текст которого приведен на его сайте.

Украинское правительство ранее на этой неделе приняло постановление об ускорении производства и поставок дронов армии. Власти надеются, что это позволит производителям быстрее развиваться, масштабироваться и что они смогут лучше конкурировать с иностранными компаниями.

Леонид Уварчев

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