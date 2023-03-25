Администрация Петербурга предоставит НКО субсидии на социокультурную адаптацию мигрантов

Некоммерческим организациям в Санкт-Петербурге предоставят субсидии на реализацию проектов по бытовой, языковой и социокультурной адаптации мигрантов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 25 марта в пресс-службе Смольного.

Сумма бюджетных трат на поддержку НКО не уточняется. На субсидии смогут рассчитывать победители конкурсного отбора. При этом в нем не смогут участвовать муниципальные и государственные учреждения.

Проекты некоммерческих организаций должны быть направлены на профилактику нелегальной миграции, снижение соцнапряженности, укрепления межнационального согласия и гражданского единства.

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