Скончался бывший директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин

На 61-м году жизни 25 марта умер депутат Курской облдумы и бывший директор Курской атомной электростанции (КуАЭС) Вячеслав Федюкин. Причины его смерти в официальных сообщениях АЭС, облдумы и облправительства не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вячеслав Федюкин родился 12 сентября 1962 года в деревне Любимовка Иванинского района Курской области. В 1984 году окончил Курский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения». Практически всю карьеру сделал на КуАЭС. По данным облдумы, работать начал в 1984 году инженером по безопасности движения Льговского районного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, а 1985 году перешел на атомную станцию старшим инженером-механиком. По данным КуАЭС, был принят на станцию сразу после окончания вуза и прошел путь от оператора реакторного отделения до директора. Возглавлял АЭС с 2011 по 2022 годы. Покинул пост в июле, после чего стал советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» (управляет всеми российскими АЭС).

На атомной станции отметили, что под руководством Вячеслава Федюкина она работала стабильно и надежно: «Проводилась модернизация сложнейшего оборудования, достигались рекордные показатели по выработке электроэнергии». К достижения там отнесли продолжающее строительство новых энергоблоков Курской АЭС-2 — это «крупнейший инвестиционный проект региона и флагманский российский проект атомной отрасли».

Вячеслава Федюкина уважали подчиненные и высоко ценили руководители «Росэнергоатома». «В коллективе его навсегда запомнят как технически грамотного специалиста, вдумчивого, волевого и требовательного, но в то же время чуткого руководителя, умеющего оперативно принимать решения и брать на себя ответственность и контроль. Он пользовался непререкаемым авторитетом среди работников КуАЭС и других предприятий атомной энергетики. Его справедливо называли "своим для рабочих и опытным лидером – для атомной отрасли"», — сообщили на станции.

Соболезнования родным и близки выразили губернатор Роман Старовойт, спикер облдумы Юрий Амерев, сотрудники облправительства и депутаты, коллектив КуАЭС.

Прощание с Вячеславым Федюкиным состоится 28 марта.

Александр Прытков

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