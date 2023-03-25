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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 25 марта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может пока начать контрнаступление. Он объяснил это тем, что страна ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня.

Президент США Джо Байден считает «значительно преувеличенным» расширение сотрудничества РФ и Китая. По его мнению, странам Запада успешнее удается укреплять взаимодействие. Президент США отметил, что Китай до сих пор не отправил России оружие. Господин Байден не исключил, что Пекин сделает это в будущем.

Китай не проявил интереса к предложению США о разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина, сообщили источники Reuters. Американский лидер пять недель назад заявил о желании связаться с господином Си в связи с уничтожением китайского аэростата в небе над США.

Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы, узнал «Ъ». Тариф может быть увеличен вдвое, до €27,2 за тонну. Подробнее

США предъявили гражданину РФ Сергею Черкасову обвинения в шпионаже и мошенничестве. Как утверждали Нидерланды, россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры пытался устроиться в Международный уголовный суд в Гааге. Однако Амстердам выслал его в Бразилию, где тот был задержан по обвинению в подделке документов.

Роскомнадзор предлагает использовать оборудование, установленное у провайдеров в рамках закона о суверенном рунете, для ограничения доступа к средствам анонимизации. К таковым ведомство отдельно отнесло сервисы по использованию виртуальных номеров телефона. Под описание подпадают и номера на платформе Павла Дурова Fragment, которые можно покупать за криптовалюту для анонимной регистрации в Telegram. О предложении

Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В 1968 году он вместе с Робертом Нойсом основал Intel, которая сегодня является одним из ведущих производителей микропроцессоров

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