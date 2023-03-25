Умер сооснователь Intel Гордон Мур

Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В 1968 году он вместе с Робертом Нойсом (1927–1990) основал Intel, которая сегодня является одним из ведущих производителей микропроцессоров. Компания сообщила, что господин Мур «мирно умер 24 марта в окружении семьи в своем доме на Гавайях».

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Фото: Rick Wilking/File Photo, Reuters Гордон Мур (на экране)

Фото: Rick Wilking/File Photo, Reuters

Господин Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года. В 1957 году он стал одним из основателей компании Fairchild Semiconductor — она впервые в мире создала интегральную схему, пригодную для массового производства. Основоположник «закона Мура» («Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца»).

Гордон Мур и Роберт Нойс в 1968 году основали компанию NM Electronics, которая позже была переименована в Intel. Господин Мур проработал в ней 38 лет, до 2006 года, в том числе в должностях исполнительного президента, CEO, председателя совета директоров. Forbes в марте оценивал его состояние в $7,2 млрд.

Леонид Уварчев