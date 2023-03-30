«Память и эмоции связаны с обонянием, это правда такая машина времени»

Часто ли вы обращаете внимание на запахи вокруг? Биолог по образованию и автор ароматов Анна Зворыкина считает это одним из недооцененных способов сделать окружающую среду более комфортной для себя: «Мы можем создавать как бы такие консервы радости, консервы покоя». Чтобы разобраться, как человек воспринимает информацию от этого органа чувств, «Ъ» попросил поделиться своими ольфакторными впечатлениями тех, кто много путешествует по работе: космонавта, предпринимательницу, ученых, журналиста, музыканта и дирижера.