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Коммерсантъ FM
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Промсвязьбанк присоединит Московский индустриальный банк

ПАО «Промсвязьбанк» присоединит АО «Московский индустриальный банк» (Минбанк), следует из сообщения на «Федресурсе». Решение принято 21 марта единственным акционером, с 2018 года им является Росимущество. 100% акций Минбанка ПСБ внес в собственный уставный капитал в январе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Клиентская база Минбанка превышает 70 тыс. предприятий. Банк имеет более 150 отделений в 27 регионах России. Организация находится под санкциями с 2019 года. К апрелю 2022 года Центробанк вложил в кредитную организацию 164 млрд руб. В мае 2022 года ЦБ докапитализировал Минбанк еще на 34,9 млрд руб. Тогда же регулятор заявил, что кредитную организацию присоединят к ПСБ в случае положительного решения правительства.

Распоряжение о присоединении премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 11 ноября 2022 года. К 10 ноября ЦБ вышел из капитала Минбанка.

Григорий Лейба

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