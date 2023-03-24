Курский «Союзтекстиль-СТ» и белорусский комбинат могут вложить 1,5 млрд рублей в совместное производство нетканых материалов

Производитель технического текстиля «Союзтекстиль-СТ» и белорусский Оршанский льнокомбинат планируют вложить 1,5 млрд руб. в запуск совместного производства нетканых материалов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Проект будет импортозамещающим, отметили там. По данным обправительства, «в ближайшее время» с помощью финансирования федерального Фонда развития промышленности будет закуплено оборудование и начнется выпуск полотна «спайнлэйс». «Этот материал раньше практически полностью завозили из-за рубежа. Сейчас он станет основой для производства подгузников, гигиенических изделий, средств индивидуальной защиты», — рассказали в пресс-службе. Мощность производства и сроки создания не раскрываются.

Курирующий промышленность вице-губернатор Сергей Стародубцев отметил, что проект поддержал концерн «Беллегпром». «Это бывшее министерство легкой промышленности Республики Беларусь. Концерн осуществляет всю отраслевую политику в этом направлении. Договорились с коллегами о полном содействии», — рассказал господин Стародубцев.

Оршанский льнокомбинат был основан в 1930 году и включает в себя шесть фабрик. На производстве «практически полностью» используется белорусское сырье. Руководство предприятия также рассматривает возможность открытия фирменного магазина в Курске, добавили в облправительстве.

О планах «Союзтекстиля-СТ» создать совместное производство с белорусскими компаниями губернатор Роман Старовойт рассказывал летом 2022 года. В числе партнеров помимо Оршанского льнокомбината называлось ОАО «Гродно азот». Весной власти также сообщали о создании с белорусами «промтехнопарка — единого текстильного кластера». В него предполагалось включить проект тогда неназванного белорусского предприятия по выпуску «спанлэйса».

«Собзтекстиль-СТ» также самостоятельно налаживает производство синтетического волокна за 4 млрд руб. Изначально проект оценивался в 2 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Союзтекстиль" подкатывает к Курску».

Александр Прытков

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