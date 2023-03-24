Все зараженное сибирской язвой мясо в Чувашии нашли и изъяли

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии обнаружило весь объем зараженного сибирской язвой мяса, проданного хозяином больного бычка, забитого им в деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Об этом сообщила «Ъ» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Евгения Кузнецова.
Фото: СУ СКР по Чувашской Республике
«Зараженное мясо было обнаружено не в Цивильском районе, оно было сбыто двум проживающим в другом районе Чувашии жительницам для личного потребления. Сейчас все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии для исследования и утилизации. Сведений о новых заражениях от найденного мяса в данный момент нет»,— пояснила госпожа Кузнецова.
Госпожа Кузнецова не стала уточнять вес найденного мяса и конкретные населенные пункты, где оно было найдено.
Источник «Ъ» в Роспотребнадзоре по Чувашии рассказал, что найдено было около 140 кг зараженного сибирской язвой мяса.
Напомним, СУ СКР по Чувашии сейчас расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил) по факту заражения трех жителей Чувашии сибирской язвой от туши зараженного бычка, забитого жителем расположенной в Цивильском районе деревни Старое Акташево.
По данным следствия, он забил бычка на мясо, ему в этом помогал сосед. В результате сибирской язвой заразился не только сосед, но и его супруга, а также еще один житель деревни Старое Акташево.
Следствие полагает, что хозяин бычка в своем хозяйстве «не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы».