Все зараженное сибирской язвой мясо в Чувашии нашли и изъяли

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии обнаружило весь объем зараженного сибирской язвой мяса, проданного хозяином больного бычка, забитого им в деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Об этом сообщила «Ъ» старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии по взаимодействию со СМИ Евгения Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Чувашской Республике Фото: СУ СКР по Чувашской Республике

«Зараженное мясо было обнаружено не в Цивильском районе, оно было сбыто двум проживающим в другом районе Чувашии жительницам для личного потребления. Сейчас все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашии для исследования и утилизации. Сведений о новых заражениях от найденного мяса в данный момент нет»,— пояснила госпожа Кузнецова.

Госпожа Кузнецова не стала уточнять вес найденного мяса и конкретные населенные пункты, где оно было найдено.

Источник «Ъ» в Роспотребнадзоре по Чувашии рассказал, что найдено было около 140 кг зараженного сибирской язвой мяса.

Напомним, СУ СКР по Чувашии сейчас расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил) по факту заражения трех жителей Чувашии сибирской язвой от туши зараженного бычка, забитого жителем расположенной в Цивильском районе деревни Старое Акташево.

По данным следствия, он забил бычка на мясо, ему в этом помогал сосед. В результате сибирской язвой заразился не только сосед, но и его супруга, а также еще один житель деревни Старое Акташево.

Следствие полагает, что хозяин бычка в своем хозяйстве «не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы».

Олег Ерусланов, Чебоксары