Майора не пустила заграница

В Барнауле (Алтайский край) трибунал рассмотрел уголовное дело майора запаса Михаила Жилина. По данным следствия, в сентябре 2022 года, опасаясь оказаться в зоне специальной военной операции (СВО), он распродал недвижимость и, сказав на службе, что болен, выехал с семьей в Казахстан. За дезертирство в период мобилизации и незаконное пересечение госграницы Михаила Жилина приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима и разжаловали из офицеров. По данным источников «Ъ», осужденный работал инженером в Центре спецсвязи и информации Федеральной службы охраны (ФСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Жилин с женой Екатериной

Фото: из личного архива семьи Жилиных / novayagazeta.eu Михаил Жилин с женой Екатериной

Фото: из личного архива семьи Жилиных / novayagazeta.eu

Вынесен приговор майору запаса Михаилу Жилину, ухавшему за границу из России после начала СВО. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военсуда. Источники «Ъ», знакомые с делом, рассказали, что ранее Михаил Жилин проходил службу в Центре спецсвязи и информации ФСО.

События, которые описаны в деле, произошли в первые дни частичной мобилизации, объявленной президентом России 21 сентября прошлого года. По информации суда, опасаясь, что его могут отправить в зону СВО, майор обманул начальство, придумав себе болезнь. Офицер избавился от недвижимости и в обход пункта пропуска пересек госграницу России и Казахстана, где и был задержан пограничниками 27 сентября 2022 года. В последующем майора выдали российским властям.

По ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации) и ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы) Михаилу Жилину назначили шесть с половиной лет в колонии строгого режима и лишили звания майора. Военсуд отнесся к обвиняемому со снисхождением, поскольку санкция статьи УК о дезертирстве предусматривает заключение на срок до 15 лет. На благосклонность суда могло повлиять то, что Михаил Жилин признал вину и раскаялся. Связаться с адвокатом и женой бывшего майора не удалось.

Супруга Михаила Жилина Екатерина, которая сейчас проживает за границей, ранее рассказывала СМИ, что после объявления о частичной мобилизации семья решила покинуть страну. После 24 февраля 2022 года (начало военной спецоперации), говорит Екатерина Жилина, мужу, работающему в органах ФСО в Новосибирске, уволиться со службы было затруднительно, а после 21 сентября (в этот день было объявлено о начале частичной мобилизации) — стало невозможно.

Екатерина Жилина с двумя детьми на автомобиле въехала в Казахстан через официальный пограничный пункт. Супруг, который ни разу не был за рубежом и даже не имел загранпаспорта, обошел его через лес. В последующем жена забрала его в условленном месте.

Чета Жилиных намеревалась добраться до Астаны, чтобы подать документы на получение статуса беженца, но в эти планы вмешались правоохранители Казахстана. Автомобиль с российскими номерами остановили, Михаила Жилина, у которого не было отметки о пересечении границы, задержали. Местные силовики возбудили в отношении него уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Комментируя СМИ ситуацию, госпожа Жилина заявляла, что казахстанские власти отказали ее супругу в получении статуса беженца с формулировкой, что «заявитель, как личность, для правительства РФ интереса не представляет». 2 декабря прошлого года местный суд приговорил майора к условному сроку с самостоятельным выдворением из страны. Михаил Жилин, рассказывает супруга, приобрел авиабилет в Ереван, но был задержан в аэропорту вылета: выяснилось, что с 20 октября 2022 года он находится в международном розыске. 30 декабря 2022 года его отправили в СИЗО города Рубцовска в Алтайском крае. Екатерина Жилина отмечала, что сама боится возвращаться в Россию. По информации ряда СМИ, сейчас госпожа Жилина с детьми может находиться во Франции, где она намерена просить политическое убежище.

Илья Николаев, Новосибирск