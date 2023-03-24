Суд приговорил сбежавшего от мобилизации в Казахстан майора запаса ФСО к 6,5 года колонии

Барнаульский гарнизонный военный суд признал майора запаса Михаила Жилина виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК) и незаконном пересечении границы России (ч. 1 ст. 322 УК) и приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима с лишением воинского звания. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. Приговор в законную силу не вступил.

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Фото: пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда Здание Барнаульского гарнизонного военного суда

Фото: пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда

По данным следствия, Михаил Жилин, опасаясь, что его направят в зону российской военной операции на Украине, сообщил командованию ложные сведения «о своей нетрудоспособности». Мужчина продал имущество и в сентябре прошлого года в обход пункта пропуска пересек российскую государственную границу. Его задержали сотрудники пограничной службы.

«Новая газета Европа» писала, что Михаил Жилин работал инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске. Решение переехать в Казахстан он принял после объявления в России частичной мобилизации. РФ и Казахстан обвинили мужчину в незаконном пересечении границы. Российская сторона также выдвинула против Михаила Жилина обвинение в дезертирстве и объявила его в международный розыск. 30 декабря 2022 года его депортировали в Россию.

Милена Костерева