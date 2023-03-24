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Коммерсантъ FM
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«Авито Недвижимость»: россияне тратят более трети зарплаты на аренду однокомнатной квартиры

На аренду однокомнатной квартиры в 2023 году россиянин в среднем тратит 31,2% заработной платы, следует из исследования «Авито Недвижимости». Наибольшие затраты на аренду «однушки» зафиксированы среди жителей Сочи и Тюмени, 63% и 19% зарплаты соответственно. На аренду однокомнатного жилья у жителей Москвы уходит почти 32% зарплаты.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры по стране составляет 20 тыс. руб. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по России — 64 191 руб. Таким образом, средний россиянин потратит на аренду «однушки» 31,2% своей зарплаты, отмечает «Авито Недвижимость».

Дороже всего в процентном соотношении обходится аренда однокомнатных квартир для жителей южной части России. Так, в Сочи, Симферополе и Севастополе стоимость аренды «однушки» будет стоить 62%, 53% и 47% соответственно. Сохранить большую часть зарплаты при аренде «однушки» удастся жителям Тюмени (19% от всей зарплаты), Кирова (27%) и Челябинска (28%).

По данным «Авито Недвижимости», аренда однокомнатных квартир в России за период с января по март 2023 года подорожала на 17,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

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