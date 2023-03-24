Сергея Буторина избрали членом Общественной палаты России от Удмуртии

Генерального директора «Парки Ижевска» Сергея Буторина избрали в новый состав Общественной палаты России. Соответствующее решение было принято 23 марта в ходе тайного голосования на заседании Общественной палаты Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

Напомним, господин Буторин в Общественной палате Удмуртии входит в комиссию по безопасности, взаимодействию с общественными советами, ОНК и развитию третьего сектора. Он также является председателем совета Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» и членом общественного совета УФСИН РФ по Удмуртии.

На новом посту Сергей Буторин сменит Александра Евсеева, который представлял Удмуртию в Общественной палате России с 2020 года.