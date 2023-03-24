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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: США изучают связи банков Credit Suisse и UBS c российскими клиентами

Минюст США проверяет ряд банков на предмет помощи «российским олигархам» с обходом санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в числе кредитных организаций — швейцарские Credit Suisse и UBS.

Агентство пишет, что упомянутые банки вошли в список учреждений, которым министерство направило повестки в рамках проводимого расследования. Утверждается, что их также направили сотрудникам некоторых крупных американских банков. Каких именно, неизвестно.

Как уточнил один из источников, Минюст хочет выявить сотрудников банка, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями. Ведомство намерено узнать, как этих клиентов проверяли в течение последних нескольких лет, и не были ли нарушены законы.

Credit Suisse отказался от комментариев, UBS не ответил на запрос агентства.

Минюст США в 2022 году создал подразделение, которое занимается выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, якобы нажитой незаконным путем. Оно получило название KleptoCapture Task Force и, в частности, уже привлекалось к расследованию прокуратуры США, касающемуся законности сделок крупнейших аукционных домов, продававших картины миллиардерам из России и Украины.

В марте Credit Suisse был экстренно продан другому швейцарскому банку — UBS — из-за многолетних проблем, которые обострились в последние месяцы. По данным телеканала CNBC, держатели облигаций Credit Suisse готовят иск против банка.

О проблемах банка — в материале «Ъ FM» «Credit Suisse испортил настроения».

Лаура Кеффер

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