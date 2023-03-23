За машинами усилят наблюдение

В ближайшие три года в Нижегородской области появятся более сотни новых дорожных камер. Основной их задачей Центр развития транспортных систем и Госавтоинспекция называют снижение очагов аварийности: только в первом квартале 2023 года число нарушений на дорогах выросло на треть. Многие из них сотрудники центра фиксации УГИБДД фиксируют вручную, так как камеры настроены на ограниченный перечень нарушений. При появлении новых комплексов штата организации может не хватить, а расширять его нельзя. Этим обеспокоены депутаты транспортного комитета заксобрания. Они уверены, что часть комплексов работает с низкой эффективностью, что отражается на пополнении областного дорожного фонда, куда должны поступать средства от штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество камер на дорогах Нижнего Новгорода растет быстрее эффективности их работы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Количество камер на дорогах Нижнего Новгорода растет быстрее эффективности их работы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области 2023–2025 годах в регионе появятся 117 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на которые в областном бюджете заложено более 400 млн руб. Об этом директор подведомственного областному правительству Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Артем Бафанов доложил на заседании комитета по транспорту в региональном заксобрании. По его словам, в управлении Госавтоинспекции уже предложили варианты установки новых камер в местах с наибольшей концентрацией ДТП. Сейчас в регионе насчитывается 43 очага аварийности. В первом квартале 2023 года количество нарушений выросло на треть, до 44 тыс. случаев.

«Для сравнения: в 2021 году водителям выписали 1,8 млн постановлений о нарушении правил, в 2022-м — почти 2 млн. Не всегда это происходит по причине превышения скорости, это не 100% нарушений», — отметил господин Бафанов. При этом аварии часто происходят не только в отсутствие камер, но и из-за недостатков некоторых дорожных участков. В таких случаях к решению проблемы подключается областное Главное управление автомобильных дорог.

Система фото- видеофиксации нарушений ПДД включает 375 стационарных комплексов, 100 передвижных и четыре мобильных комплекса российского производства.

Параллельно ЦРТС внедряет единую платформу управления транспортной системой региона. Один из ее модулей позволяет в онлайн-режиме наблюдать за наиболее аварийными участками. Совмещенное с базой ГИБДД, программное обеспечение анализирует эффективность работы дорожных камер и предлагает варианты их дислокации в самых проблемных местах. Также в регионе тестируется новое оборудование, но принимаются далеко не все предложения разработчиков. Например, мобильный комплекс «Автоураган» для фиксации нарушений парковки не прошел испытания и был отправлен на доработку, отметил Артем Бафанов.

По его словам, тестирование камер на разных участках уже приносит плоды в части разгрузки дорог. Они помогли освободить от машин остановки общественного транспорта в районе Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Кроме того, в мае начнутся испытания новых мобильных комплексов в антивандальном корпусе, которые в перспективе могут заменить камеры-треноги, которые ЦРТС арендует.

Также господин Бафанов отметил эффективность дорожных камер при рассылке «писем счастья».

В автоматическом режиме камеры фиксируют далеко не все нарушения: в основном на них попадает превышение скорости и выезд на встречную полосу. Другие нарушения сотрудникам ГИБДД приходится отслеживать на экранах самостоятельно.

На четырех «выделенках» на Окском съезде, проспекте Гагарина, Московском шоссе и Советской улице в Нижнем Новгороде в первом квартале насчитали 14 тыс. нарушений.

«Все они отрабатываются в ручном режиме. К сожалению, увеличить штат сотрудников невозможно из-за запрета его расширения. Даже если число комплексов будет увеличено в три-четыре раза с разными составами правонарушений, физически их просто никто не будет отрабатывать», — подчеркнул Артем Бафанов.

На проблему нарушений на выделенных полосах обратил внимание председатель комитета Владимир Солдатенков. Он привел пример, что на такую полосу вдоль Горьковского автозавода «лезут все», а камеры там нет. При этом ранее ЦРТС сообщал, что в Нижнем Новгороде в ближайшие два года появятся еще 17 полос для общественного транспорта. Господин Солдатенков подчеркнул и отсутствие в городе камер для фиксации выезда за стоп-линию. Тем временем средства от сбора штрафов должны пополнять дорожный фонд региона, поэтому систему камер необходимо развивать, уверен депутат.

По его мнению, падает эффективность мобильных «треног», о которых водителей предупреждают дорожные знаки и места дислокации которых необходимо менять, чтобы автомобилисты не привыкали.

Депутат думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович добавил, что недалеко от Чкаловской лестницы в центре города находится камера-муляж, о которой все знают и часто переходят или переезжают на самокатах проезжую часть в неположенных местах. На это господин Бафанов заметил, что адреса установки и ротацию камер регламентирует ГИБДД, которая теперь больше ориентируется на превентивные меры и работу мобильных камер в темное время суток. Поэтому властям, депутатам и дорожной полиции следует чаще и теснее обсуждать вопросы работы системы видеонаблюдения, добавил директор ЦРТС.

Рассуждая о перспективах ее работы, господин Прокопович привел пример регионов России, где тестировали дорожные камеры, работающие с дронов.

Депутат полагает, что наблюдение за дорожной ситуацией с высоты может быть более эффективным. В ЦРТС не исключают, что подобные технологии могли бы появиться в Нижегородской области, однако стандарты дорожных квадрокоптеров на законодательном уровне пока не регламентированы.

Роман Рыскаль