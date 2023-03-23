Снести заброшенное кафе «Карасун» в Краснодаре обязали приставов

ООО «Карасун» не выполнило требование Арбитражного суда о сносе заброшенного кафе-самостроя на улице Садовой, сносом незаконной постройки займутся судебные приставы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе краснодарской мэрии.

В администрации города уточнили, что здание кафе и подсобные помещения были возведены без разрешительных документов в начале 90-х годов. Управление муниципального контроля администрации Краснодара подало иск в Арбитражный суд Кубани с требованием снести самострой. Осенью 2022 года исковые требования администрации были удовлетворены. Суд обязал собственника — ООО «Карасун» — снести здание, однако он проигнорировал судебный акт.

Мэрия также требует взыскать с компании неустойку. За каждый день невыполнения решения суда ООО «Карасун» должно выплачивать 30 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карасун» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Общество специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Руководят компанией Арман и Артавазд Мартиросяны. Они же вместе с Аркадием Есаяном, Сирануш Саруханян и Самвелом Саакяном в равных долях (по 20% в УК) владеют ООО «Карасун». Последнему бизнесмену также принадлежит гостиничный комплекс «Моцарт» на Кубанской набережной в Краснодаре. Финансовая отчетность в системе отсутствует.

Олег Исаев

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