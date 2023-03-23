Чиновник угодил в электросети

Управление Следственного комитета России (СКР) по Башкирии заинтересовалось законностью заключенных без конкурсов администрациями Салавата, Стерлитамака и Ишимбайского района концессионных соглашений о передаче ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ) на 50 лет объектов электросетевого хозяйства. Сити-менеджеру Салавата Игорю Миронову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Ранее арбитражный суд Башкирии признал недействительным соглашение, заключенное между администрацией Стерлитамака и АСТ, обязав вернуть городу электросетевое хозяйство. В АСТ заявили, что действуют строго по закону, в случае расторжения концессионных соглашений компания будет требовать возмещения понесенных затрат в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сити-менеджер города Салавата Игорь Миронов

Фото: Соцсети Игоря Миронова Сити-менеджер города Салавата Игорь Миронов

Фото: Соцсети Игоря Миронова

Концессионные соглашения, заключенные в 2020 году администрациями Стерлитамака, Салавата и Ишимбайского района с компанией АСТ, стали предметом разбирательства второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии. 21 марта главе администрации Салавата Игорю Миронову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии со ссылкой на материалы следствия, Игорь Миронов без торгов передал компании на 50 лет право владения и пользования системой энергосетевого хозяйства Салавата.

Взамен компания обязалась содержать и реконструировать электросети. В результате были нарушены «интересы общества в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления в связи с заключением соглашения в обход конкурентных процедур, а также непоступлением в бюджет города ежегодной прибыли от использования МУП «Электрические сети», говорилось в сообщении. По ходатайству следователя Игорю Миронову в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий до 9 апреля.

Адвокат господина Миронова Руслан Халиков сообщил «Ъ», что его подзащитный не дал согласия на какие-либо комментарии СМИ.

ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2013 году в Москве. В 2020 году компания сменила юридический адрес на Балашиху, а год спустя зарегистрировалась в Салавате. Уставный капитал — 6 млн руб. Владельцами компании являются Николай Новохатский (50%), Айрат Каримов и АО «Николь-инвест» (по 25%). В 2021 году при выручке 1,2 млрд руб. чистая прибыль ООО составила 243,2 млн руб.

По словам информированного собеседника «Ъ», у следствия возникли вопросы и к сотрудникам администрации Стерлитамака и Ишимбайского района. От имени администрации Стерлитамака концессионное соглашение с АСТ в 2020 году заключал Владимир Куликов (скончался в 2021 году). Рустем Газизов, который в настоящее время руководит мэрией, от комментариев воздержался, посоветовав адресовать вопросы СКР.

Руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов (в 2019–2021 годах занимал должность главы Ишимбайского района) заявил, что ему «звонить не надо», предложив обратиться в пресс-службу администрации Ишимбайского района. Глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов на вопросы «Ъ» не ответил.

В пресс-службе республиканского управления СКР ход расследования не комментируют.

Ранее интерес к передаче электросетей в концессию проявляли надзорные органы.

Осенью 2020 года в дело вмешалось республиканское управление ФАС. Оно признало, что концессионные соглашения были заключены с нарушениями закона «О защите конкуренции».

В конце 2022 года в арбитражный суд с исками (.pdf) о признании соглашений недействительными обратилась прокуратура Башкирии. В настоящее время решение принято по одному из трех исков — к мэрии Стерлитамака. Суд обязал АСТ в течение месяца вернуть муниципалитету местные электросети.

По данным прокуратуры Башкирии, указано в решении, после заключения концессионного соглашения около 500 сотрудников МУП «Электрические сети» расторгли трудовые отношения с предприятием и трудоустроились в АСТ, среднесписочная численность работников которого в 2017 году составляла лишь 13 человек, тогда как в 2021 году она выросла до 546. Чистая прибыль АСТ увеличилась с 11 млн руб. в 2020 году до 243,2 млн руб. в 2021-м, а чистая прибыль МУП снизилась с 93 млн руб. в 2018 году до 12,7 млн руб. в 2021-м. «Электрические сети» лишились статуса сетевой организации.

Суд отметил, что выбытие из хозведения электросетевого имущества социального и коммунального назначения лишило МУП возможности продолжать основной вид деятельности, предусмотренный его уставом.

Ближайшие заседания по искам о признании недействительными концессионных соглашений в Ишимбайском районе и Салавате назначены на апрель.

Ранее в АСТ сообщали, что концессионные соглашения успешно выполняются: число аварий снижается, инвестиции компании значительно превышают показатели, указанные в концессионных соглашениях. Теперь в компании отметили, что АСТ действует «строго в соответствии с законодательством», а в случае расторжения концессионных соглашений организация будет требовать возмещения собственных затрат в полном объеме. Сумму понесенных затрат в компании не сообщили. В АСТ также отметили, что будут обжаловать решение суда по соглашению в Стерлитамаке.

Влада Шипилова, Уфа