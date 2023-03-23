Турецкий танк Altay поступит на испытания вооруженных сил страны в конце апреля

Вооруженные силы Турции приступят к испытанию двух турецких боевых танков Altay в конце апреля. Об этом сообщил член правления компании BMC Power, которая занималась разработкой комплектующих танка, Мурат Ялчынташ. Его слова приводит Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Altay

Фото: Burhan Ozbilici / AP Танк Altay

Фото: Burhan Ozbilici / AP

По словам господина Ялчынташа, тесты машин продлятся до 2024 года, после чего будет решаться вопрос о серийном производстве, которое планируют запустить в Анкаре. С 2026 года танк на постоянной основе сможет оборудоваться полностью отечественным мотором и трансмиссией. В дальнейшем танк поступит на вооружение турецкой армии. Мурат Ялчынташ отметил, что запросы на поставку танков поступают и от многих иностранных государств.

Гендиректор оборонного департамента BMC Power Мехмет Карааслан уточнил, что в реализации изначального проекта танка Altay произошли вынужденные задержки из-за проблем с получением импортных мотора и трансмиссии. В частности, речь идет о проблемах с получением экспортной лицензии от Германии на поставку Турции двигателя, подвески и некоторых других систем танка. В связи с этим было принято решение переориентировать проект полностью на отечественные мощности. Так был создан двигатель мощностью 1,5 тыс. л. с. Кроме того, были усовершенствованы система активной защиты танка и его броня, а также системы наведения огня и управления.

Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений в Стамбуле. Турецкие вооруженные силы заказали его разработку для замены немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, а также американских M48 и M60. Танк назван в честь генерала армии Фахреттина Алтая, который командовал кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919–1923 годов.

Милена Костерева