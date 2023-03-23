Турецкий танк Altay поступит на испытания вооруженных сил страны в конце апреля

Вооруженные силы Турции приступят к испытанию двух турецких боевых танков Altay в конце апреля. Об этом сообщил член правления компании BMC Power, которая занималась разработкой комплектующих танка, Мурат Ялчынташ. Его слова приводит Anadolu.
Танк Altay
Фото: Burhan Ozbilici / AP
По словам господина Ялчынташа, тесты машин продлятся до 2024 года, после чего будет решаться вопрос о серийном производстве, которое планируют запустить в Анкаре. С 2026 года танк на постоянной основе сможет оборудоваться полностью отечественным мотором и трансмиссией. В дальнейшем танк поступит на вооружение турецкой армии. Мурат Ялчынташ отметил, что запросы на поставку танков поступают и от многих иностранных государств.
Гендиректор оборонного департамента BMC Power Мехмет Карааслан уточнил, что в реализации изначального проекта танка Altay произошли вынужденные задержки из-за проблем с получением импортных мотора и трансмиссии. В частности, речь идет о проблемах с получением экспортной лицензии от Германии на поставку Турции двигателя, подвески и некоторых других систем танка. В связи с этим было принято решение переориентировать проект полностью на отечественные мощности. Так был создан двигатель мощностью 1,5 тыс. л. с. Кроме того, были усовершенствованы система активной защиты танка и его броня, а также системы наведения огня и управления.
Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений в Стамбуле. Турецкие вооруженные силы заказали его разработку для замены немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, а также американских M48 и M60. Танк назван в честь генерала армии Фахреттина Алтая, который командовал кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919–1923 годов.