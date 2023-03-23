«Есть книги, которые не стоит читать»

В Екатеринбурге с 2019 года в 2,5 раза участились случаи смертельных отравлений наркотиками. Об этом стало известно в ходе выездного заседания комиссии по социальной защите и здравоохранению городской думы в филиал областной наркологической больницы «Урал без наркотиков». Всего в городе зарегистрировано 10,1 тыс. человек с наркологическими расстройствами. За тем, как депутаты и врачи обсуждали, как на наркологической ситуации скажется спецоперация РФ на Украине и как легализация наркотиков повлияет на общество, наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



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Наркологическая ситуация в Екатеринбурге стала одним из вопросов в повестке выездного заседания комиссии по социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской городской думы в филиал областной наркологической больницы «Урал без наркотиков». По словам главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, на 1 января 2023 года в Екатеринбурге зарегистрировано 10,1 тыс. человек с наркологическими расстройствами (это 0,67% от всего населения города).

«Лидируют по показателям Железнодорожный, Ленинский и Орджоникидзевский районы. Они не первый год выбиваются в лидеры. Причина в том, что Ленинский район — центр города, Орджоникидзевский район исторически сложный с точки зрения наркозаболеваемости, а Железнодорожный сложный из-за вокзалов»,— объяснил господин Забродин.

По его словам, в 2022 году был достигнут пятилетний максимум по распространению наркомании — было зарегистрировано 2,1 тыс. человек, из них 42 подростка старше 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Константин Киселев и главный врач больницы Антон Поддубный Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий отделением медицинской реабилитации №1, врач-психиатр-нарколог Александр Амбражейчик Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Депутат Константин Киселев и главный врач больницы Антон Поддубный Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заведующий отделением медицинской реабилитации №1, врач-психиатр-нарколог Александр Амбражейчик Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

С 2019 года в Екатеринбурге в 2,5 раза выросло число смертельных отравлений наркотиками, сообщил главный нарколог. «По данным областного бюро судмедэкспертизы, в 2022 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 375 таких случаев, два из них — с несовершеннолетними. Всего в области за год отмечено 629 случаев смертельного отравления. Для сравнения, в 2019 году по Екатеринбургу их было 144, по региону — 251, в 2020-м — 228 и 450, в 2021-м — 314 и 558»,— пояснил господин Забродин. По его словам, рост связан с увеличением количества и доступности ряда наркотических веществ: опиатов и опиоидов, синтетических психостимуляторов.

«Урал без наркотиков» был создан в 2012 году в качестве альтернативы фонду «Город без наркотиков». Это единственный в Свердловской области государственный реабилитационный центр, оказывающий услуги медицинской реабилитации больных наркоманией. Амбулаторные кабинеты работают в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Карпинске.

Главный врач больницы Антон Поддубный отметил большую поддержку в реабилитации пациентов служителей Русской православной церкви. «Активная деятельность РПЦ нужна для того, чтобы дать пациентам новые ориентиры. Кто хочет, может общаться со священнослужителями. В Каменске-Уральском эта работа проходит наиболее тесно, в Екатеринбурге и Карпинске, скорее, идут нравственные учения, говорится о духовных и семейных ценностях»,— поделился господин Поддубный.

По его словам, в свободное время пациенты могут читать, но книги в центре подвергаются цензуре.

«Художественная литература есть, но есть книги, которые не стоит читать, когда ты проходишь реабилитацию. Это книги, которые могут вызвать эмоциональный всплеск, импульсивную реакцию. Пациент может бросить все и убежать, и мы его потеряем»,— пояснил Антон Поддубный.

Депутат Константин Киселев особенно заинтересовался легализацией наркотиков. «Описаны достаточно подробно случаи, например в США, Уругвае, когда легализация марихуаны приводит к резкому снижению наркоторговли и смертности»,— отметил он.

Но Антон Поддубный его не поддержал. «Легализация позволяет снизить распространение гемоконтактных инфекций, передаваемых с помощью тех же шприцов, преступления снизить. Но с врачебной точки зрения получается, что мы ставим человеку загончик, как коровке, люди живут в этом загончике, приходят, получают вещество и уходят обратно. Я придерживаюсь мысли, что человека нужно лечить и возвращать в социальную среду»,— поделился господин Поддубный.

Тогда Константин Киселев поинтересовался возможным влиянием специальной военной операции России на Украине на наркологическую обстановку в Екатеринбурге. «Об обвальном влиянии СВО в этом плане пока рано говорить. Мы уже проходили войны — были Афган, Чечня — мы понимаем, что 100% будут последствия, потому что посттравматический и поствоенный синдромы никуда не денутся, к сожалению, и с этим нужно будет работать, причем много, но позже»,— ответил господин Поддубный.