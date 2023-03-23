Ярославская Счетная палата выявила нарушения при благоустройстве берега Плещеева озера

В Переславле дважды принимали и оплачивали работы по укладке плитки при благоустройстве берега Плещеева озера. О выявленном нарушении говорится в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Ярославской области, представленном в областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского Набережная Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского

Проект благоустройства набережной Плещеева озера в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса, получив федеральное финансирование в сумме 90 млн руб. Заказчиком работ выступило МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Переславля-Залесского, общая сумма муниципального контракта превысила 112 млн руб. Как установила проверка КСП, сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

«Так первоначальный срок окончания выполнения работ (31.08.2021) был продлен по 01.12.2021. Несмотря на продление, работы по благоустройству в установленный срок не выполнены»,— отмечается в отчете КСП.

Как установили аудиторы, часть работ по благоустройству оплачивалась дважды. Так заказчик принял «некачественно выполненные работы» по укладке плитки на берегу озера, создав кредиторскую задолженность в 2,8 млн руб. перед подрядчиком. На момент проверки деньги по акту выполненных работ переведены не были.

«На устранение недостатков и дефектов, допущенных при устройстве плиточного покрытия, в 2022 году были привлечены третьи лица с оплатой в сумме 3 млн. рублей за счет средств дотации, выделенной городскому округу в 2022 году»,— установили аудиторы.

Также заказчик принял и оплатил установку опор освещения и светодиодных светильников, не предусмотренных проектной документацией. Подрядчику было начислено 3,6 млн руб.

«Информация о результатах проверки с указанием на имеющиеся нарушения, содержащие коррупционные риски, направлена в прокуратуру Ярославской области и в Переславскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения и принятия мер»,— добавили в Контрольно-счетной палате.

Андрей Иванов