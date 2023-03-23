Горячие головы

«Коммерсантъ Стиль» отмечает возвращение моды на рыжие волосы и выясняет, какие оттенки сейчас актуальны и как правильно за ними ухаживать, чтобы подольше сохранить яркость.

По весне рыжие возвращаются: смотрим на яркий насыщенный цвет волос Меган Фокс на недавней церемонии премии «Оскар», в сериале «Дейзи Джонс и шестерка» — на роскошные локоны в стиле 70-х главной героини, внучки Элвиса Пресли Райли Кио. Актрисы Эмма Стоун и Джессика Честейн стали классическими рыжеволосыми красавицами, цвет волос которых признан эталонным и считается сегодня самым запрашиваемым в салонах красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джессика Честейн Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Эмма Стоун Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Райли Кио Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Меган Фокс Фото: @jacobschwartzhair Следующая фотография 1 / 4 Джессика Честейн Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Эмма Стоун Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Райли Кио Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Меган Фокс Фото: @jacobschwartzhair

Однако, если есть желание последовать примеру селебрити, нужно знать о нюансах рыжеволосой жизни. Например, все специалисты в один голос советуют дважды подумать перед таким окрашиванием, потому что это не тот цвет, от которого потом будет легко избавиться. Кроме того, не рекомендуется делать это самостоятельно — угадать идеальный для конкретного цветотипа кожи оттенок медного непросто. Илья Фурдуй, ведущий стилист салона красоты SlowMo, добавляет, что рыжий не только сложный оттенок сам по себе, но и требует особенного ухода.

Как сохранить цвет ярким после такого окрашивания?

Каждые четыре-шесть недель нужно посещать стилиста-парикмахера и освежать оттенок как на корнях, так и по всей длине. Между посещениями салона нужно обращать внимание на частоту мытья головы — это напрямую влияет на то, с какой скоростью рыжие оттенки смоются или потускнеют. Идеально — два раза в неделю и особым шампунем для поддержания цвета. Илья Фурдуй добавляет: «Для того чтобы яркость цвета рыжих волос после профессионального окрашивания не терялась, мы готовим специальные индивидуальные коктейли / маски Kydra для домашнего ухода. Они помогают сохранить оптимальный водный баланс и насыщают внутреннюю структуру прядей, тем самым заметно уплотняя локоны». И еще один лайфхак — всем рыжим стилисты советуют отдавать предпочтение холодной воде, регулярно наносить питательные кондиционеры и маски для улучшения текстуры волос. Кажется, это тот самый случай, когда поговорка про красоту как никогда актуальна, и она если не требует жертв, то временных затрат и педантичности в уходе — точно.

Ирина Кириенко