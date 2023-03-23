0,1 процента составила недельная инфляция в период с 14 по 20 марта, сообщил Росстат. К предыдущей неделе рост цен ускорился впятеро, хотя в годовом выражении продолжил замедляться (до 5,99% г/г). В основном ускорение недельной инфляции обусловлено ростом цен на услуги (на 0,35% против 0,22% неделей ранее), в том числе за счет сезонного роста спроса на авиабилеты и гостиницы (цены выросли на 2,96% против 1,86% неделей ранее), и восстановлением роста цен на промтовары (на 0,09% после снижения на 0,01%). Продовольствие подорожало на 0,03% после снижения на 0,05% неделей ранее за счет роста цен на яйца, сахар, муку, масложировую, молочную продукцию и хлеб при снижении стоимости плодов и овощей.