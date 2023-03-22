Больницу выписали из частных рук

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил в полном объеме требования прокуратуры региона, которая просила изъять из частной и муниципальной собственности шесть корпусов бывшей больницы подшипникового завода в Заводском районе Саратова. Также суд согласился изъять у мэрии земельный участок под зданиями. Недвижимость была приватизирована в 2006 году и сдавалась в аренду городской клинической больнице № 12, что позволило собственникам заработать более 800 млн руб. Защита ответчиков намерена обжаловать решение суда первой ­инстанции.

Арбитражный суд Саратовской области принял решение полностью удовлетворить иск прокуратуры региона к компаниям ООО «Геатон», ООО «Крокус», ООО «Деметра» и ООО «Мираж», а также МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» и администрации города об изъятии шести корпусов бывшей больницы ОАО «Саратовский подшипниковый завод» (с 2007 года — АО «ЕПК Саратов»). Суд согласился с позицией надзорного органа в том, что недвижимость была приватизирована незаконно.

В исковом заявлении указано, что прокуратура в интересах ТУ Росимущества в Саратовской области и правительства региона просит истребовать из владения МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» здание площадью 3,8 тыс. кв.м, у ООО «Деметра» здание площадью 384,5 кв. м, у ООО «Геатон» здание на 3986,3 кв. м, у ООО «Крокус» — на 884,7 кв. м, у ООО «Мираж» — на 789,6 кв.м. Из общей собственности ООО «Крокус», ООО «Мираж» и ООО «Деметра» прокуратура попросила изъять здание площадью 8,51 тыс. кв.м. Также прокуратура попросила забрать у мэрии Саратова земельные участки общей площадью 20,9 тыс. кв.м. Все объекты недвижимости находятся по адресу: Крымская улица,15 в Заводском районе Саратова.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, нарушение при передаче объектов в частную собственность было выявлено при проверке законности и исполнения условий приватизации государственного предприятия «Производственное объединение третий государственный подшипниковый завод».

При приватизации госпредприятия (АО «Саратовский подшипниковый завод» образовано в 1994 году) в собственность акционерного общества путем включения в уставный капитал перешли объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, среди которых шесть зданий медико-санитарной части предприятия. «В качестве основного условия приватизации указанной категории имущества являлась обязанность использовать имущественный комплекс для целей осуществления медицинской деятельности в соответствии с профилем медико-санитарной части государственного предприятия, а также содержался ряд других условий. Однако ни одно из условий приватизации не было исполнено, поскольку завод в одностороннем порядке отказался от их реализации»,— отметили в прокуратуре.

Позже руководство ОАО «СПЗ» без согласия собственников передало недвижимость ООО «Парацельс», которым владели люди, «состоявшие в коммерческих, деловых и родственных связях с руководством завода». «Парацельс», в свою очередь, продал один из корпусов муниципалитету за 114,7 млн руб., а остальные пять сдавались в аренду по краткосрочным договорам муниципальному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница № 12», после преобразования — ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12», ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер». Общий размер арендной платы, полученный владельцами объектов с 2010 года по настоящее время, составил более 800 млн руб., отметили в прокуратуре. Ожидается, что изъятое имущество будет передано в собственность Саратовской области.

• ООО «Парацельс» было учреждено Саратовским подшипниковым заводом в феврале 2006 года. Учредителями стали Владислав Малышев (36%), Станислав Порваткин (33,3%), Василий Омельченко (22,2%) и Александр Рожков (8,5%). В июле 2013 года было принято решение о реорганизации ООО, в результате которой были выделены ООО «Мираж» господина Малышева, ООО «Крокус» господина Порваткина, ООО «Деметра» господина Омельченко и ООО «Геатон» господина Рожкова. Все они, по данным прокуратуры, состояли в деловых отношениях с Олегом Грищенко, который руководил подшипниковым заводом с декабря 2003 года по август 2005 года. В период, когда было учреждено ООО «Парацельс», завод возглавлял Олег Мясников.

Уйдя с руководства заводом, господин Грищенко с марта 2006-го по август 2016 года был главой Саратова, спикером муниципального собрания депутатов. В октябре 2016 года он был избран депутатом Государственной думы от «Единой России», а в июне 2017 года скончался в результате тяжелой болезни.

В сентябре 2018 года Станислав Порваткин передал 100% ООО «Крокус» вдове экс-главы города Елене Грищенко, тогда же Александр Рожков передал ООО «Геатон» сыну господина Грищенко Дмитрию, а ООО «Деметра» Валерия Омельченко в то же время перешло в собственность Жанны Татьяниной.

Представитель ООО «Мираж» в суде Екатерина Бурдонова сказала «Ъ», что ответчик намерен обжаловать судебное решение, однако оглашать позицию защиты отказалась, сославшись на то, что суд еще не опубликовал мотивировочную часть ­решения.

Сергей Петунин