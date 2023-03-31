Красная пасха

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Поражение в войне может стать счастьем. Если в качестве утешительного приза имеется свобода, а война была холодной, так что оплакивать приходится не солдат, а бесцельно прожитые годы.

Собственно, в осознании этого факта и заключается смысл основных мировых религий: смерть — это то поражение, которое стоит всех побед, потому что с ней приходит освобождение от рабства.

Этот прыжок навстречу свободе — основное содержание праздника Пасхи. Иудеи, правда, со свойственной еврейскому народу склонностью к буквализму отмечают вполне конкретный библейский исход из египетского плена в направлении земли Ханаанской (Песах, собственно, и есть Исход в буквальном переводе с иврита на русский), а христиане, празднуя воскрешение Сына Человеческого после физической смерти, скорее переживают метафорический катарсис, поскольку предсмертная и посмертная драма Христа — это не только его собственная история, но возможный путь для любого, неважно, эллина или иудея. С поражением ничего не заканчивается. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» звучит как лучший рекламный слоган в истории. Апостол Павел, его автор, провел юность за изучением Торы, но стал не раввином, а христианином, возможно, как человек, склонный к экзальтации и мелодраматическим эффектам, на которых во многом построена христианская проповедь.

Еврейский Песах — это воспоминая о прошлом, христианская Пасха — о будущем. Это накладывает естественный отпечаток на праздничное меню: горькие травы Песаха как напоминание о рабстве и приторно-сладкая пасха как предвкушение свободы.

Удивительным образом самое духовное, самое возвышенное из христианских торжеств еще и самое материальное, до брутальности. Пасхе предшествует Великий пост, но даже если бы его не было, то пасхальное меню все равно было бы раблезианским пиршеством на фоне любой кетодиеты.

Блюдо под названием пасха — это молоко и мед, сладкий жир, который может быть приготовлен как холодным, так и горячим способом. Холодный — это смесь творога или мягкого сыра с сахаром, цукатами, медом и т. п., близкий родственник сицилийской кассаты, а горячий — и красный — это все та же смесь, но еще и, как правило, запеченная и заправленная не просто молоком, а молоком топленым — ряженкой. Это творожная запеканка или баскский чизкейк фактически.

Давайте займемся горячим вариантом, тем более что есть его все равно надо холодным. Так что метафору Холодной войны можно притянуть и в этом случае.

В блендере смешать ряженку с ванильным сахаром, сахаром демерара или любым коричневым или белым сахаром, яичными желтками, яйцами, творогом и небольшим количеством манной крупы.

Готовую смесь, довольно жидкую, перелить в разъемную форму для запекания, выложенную пекарской бумагой. Запечатать сверху фольгой.

Разогреть печь до 220°C и поставить форму с пасхой туда на 40 минут. Потом выключить печь, снять с формы фольгу и оставить ее стоять в печи, пока печь не остынет.

Достать, дождаться, пока запеканка не станет холодной, и подавать.

Писать на пасхе что-либо совершенно необязательно — как говорили в советском анекдоте про протесты на Красной площади с пустым бумажным листком, а что писать — и так все понятно.

1 Ряженка (500 мл) 2 Творог жирный (1 кг) 3 Яичные желтки (6 шт.) 4 Яйца (6 шт.) 5 Ванильный сахар (20 г) 6 Сахар рафинированный или коричневый (300 г) 7 Манная крупа (50 г)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»