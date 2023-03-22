Топ-менеджер не дожил до приговора

В Томске скончался генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров, находящийся под домашним арестом по уголовному делу по статье «Присвоение или растрата». Силовики считают, что в период работы в «Томской распределительной компании» (ТРК, бренд — «Россети Томск») он похитил у компании около 17 млн руб. Юристы отмечают, что сейчас уголовное дело должно быть прекращено, если родственники топ-менеджера не будут настаивать на продолжении расследования для реабилитации умершего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень» Фото: Пресс-служба «Россети Тюмень»

Уголовное дело в отношении Олега Петрова возбудили в апреле 2022 года. По данным источника «Ъ-Урал», 1 апреля топ-менеджера задержали сотрудники УФСБ по Томской области, а 6-го силовики официально объявили предъявлении обвинения по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Олег Петров родился в 1964 году в Колпашево Томской области. Является кандидатом экономических наук. После учебы в институте работал в компании «Северные электрические сети», где в итоге занял должность директора филиала. В 2005 году был назначен генеральным директором ОАО «Томская распределительная компания». С 2015 по 2021 годы занимал должность Генерального директора ПАО «ТРК» (бренд «Россети Томск»). С 01 июля по 16 августа 2021 года — Управляющий директор — Первый заместитель генерального директора ПАО «ТРК». В августе 2021 года перешел на должность гендиректора АО «Россети Тюмень».

По данным ФСБ, экс-глава ПАО «Томская распределительная компания» обвинялся в похищении у компании 9 млн руб., а затем распорядился ими «по своему усмотрению». Следствие касается событий, происходивших в 2009–2020 годах, когда господин Петров занимал руководящую должность в энергокомпании. В июне Олегу Петрову было предъявлено новое обвинение по аналогичной статье — тогда речь шла о 8 млн руб.

С апреля Олег Петров находился под домашним арестом в Томске. Уголовное дело должен был рассматривать судья Кировского районного суда Евгений Крутовский. Дело поступило в суд в конце января 2023 года, а ближайшее заседание, согласно данным картотеки, назначено на 5 апреля.

Однако 21 марта в СМИ появилась информация о смерти экс-гендиректора ТРК. По данным источника «РИА Томск», Олега Петрова похоронили еще 7 марта. Отметим, в этот день у него должно было состояться очередное судебное заседание, но в картотеке указано, что оно было отложено из-за «неявки подсудимого».

Информацию о кончине Олега Петрова «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе АО «Россети Тюмень». По данным «Интерфакса», в связи с этим все уголовные дела в отношении него будут прекращены. Официально силовики информацию об этом не комментируют. Уточнить информацию в пресс-службе суда «Ъ-Урал» также не удалось — там не ответили на звонки.

Член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова в разговоре с «Ъ-Урал» пояснила, что уголовное дело в случае смерти фигуранта не может быть прекращено только в случае, когда производство необходимо для реабилитации умершего, либо если в одном уголовном деле фигурируют несколько обвиняемых.

«Таким образом, продолжение уголовного дела и следствия возможны, если близкие родственники настаивают на этом с целью реабилитации обвиняемого»,— пояснила эксперт.

Напомним, после возбуждения уголовного дела Олег Петров был отстранен от исполнения служебных обязанностей в «Россети Тюмень», однако до решения суда официально увольнять его не планировали. На период следствия обязанности гендиректора исполняет первый заместитель главы компании Олег Кинаш.

Илья Смирнов