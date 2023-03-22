Хищение включили в программу конференции

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего председателя Конституционного суда Тувы (КС) 52-летнего Аяса Сааи и трех экс-сотрудников суда. Согласно материалам следствия, Аяс Саая присвоил около 1,4 млн руб., которые были выделены из бюджета республики на проведение Всероссийской научно-практической конференции. Работники финансово-экономического и организационного отделов суда, говорится в деле, подготовили подложные бухгалтерские документы для сокрытия хищения. Экс-судья вину отрицает, как и двое его бывших сотрудников, еще один признал вину частично. Для объективного рассмотрения было принято решение направить дело в другой регион — Хакасию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Городской суд Абакана начал рассмотрение по существу уголовного дела экс-председателя Конституционного суда Тувы Аяса Сааи и трех его бывших подчиненных. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе горсуда.

По данным источников «Ъ», знакомых с ходом следствия, в 2016 году правоохранители выявили хищение средств, выделенных из бюджета Тувы на проведение в регионе Всероссийской научно-практической конференции «Конституционализм в субъектах РФ: перспективы и развитие», одним из организаторов которой был КС республики. Речь идет о сумме около 1,4 млн руб. Расследуя дело, силовики установили возможную причастность к хищениям председателя КС Аяса Сааи, занимающего этот пост с октября 2013 года.

В декабре 2017-го глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей (ККС) Тувы за разрешением на привлечение Аяса Сааи к уголовной ответственности, однако в этом ему отказали. Судейского иммунитета председатель суда лишился в мае 2018 года, когда Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отменила решение республиканской ККС. Аяс Саая обжаловал это решение сначала в Верховном суде РФ, затем в его апелляционной коллегии, но безуспешно.

Пока шло следствие, КС Тувы был ликвидирован. В январе 2019 года Шолбан Кара-оол, возглавлявший тогда республику, подписал принятый региональным парламентом закон об упразднении КС Тувы, который работал с 2003 года. «Считаю, что держать такой институт в условиях безденежья бессмысленно»,— заявил тогда Шолбан Кара-оол.

На официальном сайте Тувы указывается, что в последние годы перед закрытием «КС не было разобрано ни одного материала, хотя на содержание судей из бюджета региона ежегодно тратилось около 30 млн руб.».

По результатам расследования экс-председателю КС предъявили обвинение в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения), трем его бывшим подчиненным из финансово-экономического и организационного отделов — в пособничестве в присвоении (ст. 33 и ст. 160) и использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327). Как говорится в материалах следствия, которые приводит Верховный суд РФ, в августе 2014 года минфин республики перечислил на лицевой счет КС более 2,2 млн руб. на подготовку и проведение мероприятий конференции «Конституционализм в субъектах РФ». Около 1,9 млн руб. из этой суммы, установили правоохранители, председатель КС поручил обналичить и отдать ему.

Следствие установило, что конференция обошлась бюджету в 366 тыс. руб., а разница между суммой полученных и потраченных средств — около 1,4 млн руб. — якобы осталась у главы тувинского суда.

В последующем, говорится в материалах следствия, председатель КС дал указание подчиненным при подготовке годового отчета отразить в нем заведомо ложные сведения о полном расходовании всех профинансированных из бюджета средств, предназначавшихся для проведения конференции, в том числе неизрасходованных наличных.

Экс-председатель суда вину в инкриминируемом преступлении отрицает. На одном из заседаний ВККС, по информации профильного ресурса pravo.ru, Аяс Саая обратил внимание на то, «что у него были принципиальные разногласия с правоохранительными органами по вопросам вмешательства в полномочия органов местного самоуправления». Кроме того, он заявлял, что сотрудник суда оговорил его под давлением силовиков. Двое бывших подчиненных Аяса Сааи также заявляют о своей невиновности, еще один признал вину частично.

В июле 2022 заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших работников КС Тувы. Чтобы не ставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения, дело направили в другой регион. Это было мотивировано тем, что Аяс Саая входил в состав совета судей и ККС Тувы, его супруга являлась судьей горсуда Кызыла, занимала пост зампреда Верховного суда Тувы.

Дело поручили рассматривать городскому суду Абакана, 27 января состоялись предварительные слушания. Однако позже заболел один из фигурантов, и начало судебного следствия неоднократно откладывали. Только в среду в зале суда собрались все участники процесса. «Сторона государственного обвинения огласила обвинение и приступила к представлению доказательств. На данной стадии судебного разбирательства обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях не признали»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Хакасии. Суд отложил слушания до 28 марта.

Константин Воронов, Новосибирск