Снизить городское воздействие

Сегодня состояние окружающей среды в Петербурге, как и в других крупных городах, характеризуется загрязнением атмосферного воздуха и водоемов, шумовым загрязнением, а также ростом количества твердых бытовых и промышленных отходов. Все эти проблемы связаны в первую очередь с урбанизационными процессами, однако снизить воздействие негативных факторов вполне реально, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загрязнение воздуха, по мнению экспертов, остается наиболее опасной для человека экологической проблемой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Загрязнение воздуха, по мнению экспертов, остается наиболее опасной для человека экологической проблемой

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным недавнего исследования аналитического центра НАФИ и коммуникационного агентства LikePR, большая часть жителей Петербурга и Ленинградской области (58%) считает, что за последние три года существенных позитивных изменений в экологической ситуации региона не произошло. По словам экспертов, в Северной столице особого внимания заслуживают высокий объем выбросов в атмосферу и вопросы, связанные с очисткой сточных вод и увеличением объемов отходов.

Воздух и почвы

Загрязнение воздуха, по мнению экспертов, остается наиболее опасной для человека экологической проблемой. В соответствии с докладом комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности об экологической ситуации в городе, в 2021 году его уровень в Петербурге был повышенным. По сравнению с 2020-м значения среднегодовых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и суммы ксилолов увеличились; взвешенных веществ, сероводорода, формальдегида хлористого водорода, аммиака, бензола, толуола, этилбензола и бензпирена — уменьшились; а растворимых сульфатов, озона и фенола — остались без изменений.

По словам Татьяны Лариной, доцента ДПРЭД Финансового университета при Правительстве РФ, с 2008 по 2021 год суммарный рост выбросов, загрязняющих воздух в Петербурге, составил 37%. Наиболее критичная ситуация — в центре города. В докладе об экологической ситуации «исторические районы», такие как Центральный, упоминаются в связи с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) по бензпирену в два раза.

«Сложилась неоднозначная ситуация. В последние несколько лет уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как низкий или повышенный, при этом до 2015-го он был стабильно высоким. По официальным данным, с 2012 по 2015 год уровень загрязнения бензпиреном — канцерогеном I класса опасности — снизился в семь раз. К сожалению, это связано исключительно с изменениями в методике отбора проб и наблюдений. Подтверждением служат уровень загрязнения почв и рост заболеваемости в классах экологически обусловленных болезней»,— отмечает Семен Гордышевский, председатель правления Экологического союза Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, мониторинг загрязнения почв в городе не ведется с 2008 года. До этого его показатели были стабильно высокими. «В 2019 году по настоянию экологов-экспертов комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провел локальное обследование в восьми районах и выявил десятикратный (относительно 2007 года) рост загрязнения почв стойкими органическими загрязнителями — диоксинами»,— добавляет господин Гордышевский.

И хотя, по словам Юрия Шевчука, руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест», некоторые виды загрязнения почв обусловлены исторически (выявляются на местах ранее располагавшихся здесь производств), сейчас загрязнители чаще попадают в землю другим путем.

«Увеличение концентраций загрязняющих веществ в почвах связано не только с их прямым загрязнением (например, засорением земель отходами или сливом сточных вод), но и с косвенным — заключающимся в оседании загрязняющих веществ из атмосферного воздуха под действием силы тяжести или с атмосферными осадками»,— поясняет Денис Дубовец, член экспертно-просветительского сообщества Международного социально-экологического союза.

«Таким образом, вывод о состоянии атмосферного воздуха напрашивается сам собой. Кроме того, если в начале 2000-х показатели по таким экологически обусловленным заболеваниям, как новообразования, врожденные аномалии и болезни органов дыхания, у детей в Петербурге были ниже, чем в Москве, и сопоставимы со средними по стране, то спустя двадцать лет по детским новообразованиям Петербург стал абсолютным рекордсменом в России — с большим отрывом и от Москвы, и от других городов. По заболеваниям органов дыхания у детей и врожденным аномалиями тоже наблюдается серьезный рост показателей»,— обеспокоен господин Гордышевский.

Вода и отходы

Еще одной проблемой Петербурга сегодня является загрязненность воды. Как поясняет госпожа Ларина, источники водоснабжения города берут свое начало в Ленинградской области. Наиболее крупный из них — Ладожское озеро — одновременно служит приемником сброса вод от предприятий. «Около 400 млн куб. м загрязненных сточных вод каждый год поступает в Ладогу, а в водосборный бассейн Ладожского озера ежегодно сбрасывается 1,4 млрд куб. м. Это прежде всего промышленные стоки предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и сельского хозяйства. Наиболее загрязненными также до сих пор остаются Нева и ее притоки: Охта, Ижора, Каменка»,— поясняет она.

По мнению Семена Гордышевского, хотя показатели загрязнения воды в городе соответствуют СанПиНам, при этом в рамках мониторинга, контролируются далеко не все важные показатели: примерно 60 параметров из 90 объективно необходимых.

Татьяна Ларина отмечает, что проблемы загрязненности воды и почвы также усугубляют около 20 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), в частности, ООО «Полигон ТБО» в Лепсари, ЗАО «Промотходы» в Северной Самарке, ООО «Новый Свет-Эко».

По словам Карины Сидун, начальника отдела маркетинга ООО «ПКФ "Петро-Васт"», переработке сегодня подвергается лишь около 15% от общего количества ТКО. При этом полигоны, на которые вывозится их основной объем, расположены в Ленобласти и давно переполнены. «К тому же население Ленинградской области существенно увеличивается в летнее время за счет притока горожан. А это, в свою очередь, приводит к взрывному росту отходов. При этом никто из жителей области не готов делить соседство даже с современным мусороперерабатывающим комплексом»,— обращает внимание Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Другие вопросы

В первую очередь сегодня, по словам Азизы Ориповой, доцента факультета экотехнологий ИТМО, город нуждается в усовершенствовании системы экологического мониторинга — во внедрении систем, позволяющих оценивать состояние окружающей среды в условиях, близких к реальному времени, для своевременной регистрации концентраций загрязняющих веществ. Сейчас для мониторинга состояния атмосферного воздуха используются стационарные и маршрутные посты Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, чьи данные недоступны для всех заинтересованных лиц.

Также существует проблема обращения с осадками сточных вод. «На эту зиму в городе было заготовлено рекордное количество соли — 89 тыс. тонн, из которых 42 тыс. тонн было израсходовано уже в ноябре и декабре. Помимо прямого засорения почв и водных объектов, соль вместе с талым снегом попадает в канализацию, а затем — на очистные сооружения. Иловый осадок, где все это оседает, сжигается с образованием супертоксикантов (стойких органических загрязнителей) — диоксинов, фуранов, полихлорбифенилов, которые попадают в воздух и почву»,— говорит господин Гордышевский.

Программы улучшения экологии

Как отмечает господин Дубовец, в Петербурге ежегодно реализуется ряд мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду и улучшение ее состояния. Город принимает участие в таких федеральных проектах, как «Сохранение уникальных водных объектов» и «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

При этом, по мнению господина Гордышевского, комплексной программы по улучшению экологической ситуации с учетом рисков здоровью в городе нет. «Единственный официальный источник информации об экологической обстановке в Петербурге — портал infoeco.ru, который публикует приемлемые показатели по загрязнению. Но таким образом мы попадаем в порочный круг. Раз с экологической обстановкой в целом все в порядке, то и улучшать ее не надо. При этом объективность этой информации можно поставить под вопрос, поскольку в городе не проводилось масштабной модернизации системы мониторинга. В этом году будет обновлена лишь треть станций по мониторингу воздуха, установленных еще в 1990-х. Но даже когда они будут обновлены полностью, реальную картину все равно не удастся увидеть. Дело в том, что новые станции по-прежнему не смогут контролировать загрязнение стойкими органическими загрязнителями, для этого требуется специальный мониторинг»,— поясняет он.

При этом в целом ожидать улучшений в экологии Петербурга, по мнению эксперта, стоит. Правда, для этого придется потрудиться. «Сейчас в городе идет активное обсуждение. Функционирует рабочая группа по качеству атмосферного воздуха, которая была создана в ЗакСе в прошлом году. Есть представление, что необходимо сделать. Но кардинально улучшить ситуацию можно, только если применять реальные меры. Например, перестать сжигать иловый осадок сточных вод и перейти на рекомендуемую сборником НДТ|ИТС 10–2019 технологию анаэробной стабилизации осадка, которая применяется в Москве и других городах, а также стимулировать развитие электротранспорта»,— заключает Семен Гордышевский.

Антонина Егорова