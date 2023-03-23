Снизить городское воздействие

Сегодня состояние окружающей среды в Петербурге, как и в других крупных городах, характеризуется загрязнением атмосферного воздуха и водоемов, шумовым загрязнением, а также ростом количества твердых бытовых и промышленных отходов. Все эти проблемы связаны в первую очередь с урбанизационными процессами, однако снизить воздействие негативных факторов вполне реально, считают эксперты.
Загрязнение воздуха, по мнению экспертов, остается наиболее опасной для человека экологической проблемой
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным недавнего исследования аналитического центра НАФИ и коммуникационного агентства LikePR, большая часть жителей Петербурга и Ленинградской области (58%) считает, что за последние три года существенных позитивных изменений в экологической ситуации региона не произошло. По словам экспертов, в Северной столице особого внимания заслуживают высокий объем выбросов в атмосферу и вопросы, связанные с очисткой сточных вод и увеличением объемов отходов.
Воздух и почвы
Загрязнение воздуха, по мнению экспертов, остается наиболее опасной для человека экологической проблемой. В соответствии с докладом комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности об экологической ситуации в городе, в 2021 году его уровень в Петербурге был повышенным. По сравнению с 2020-м значения среднегодовых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и суммы ксилолов увеличились; взвешенных веществ, сероводорода, формальдегида хлористого водорода, аммиака, бензола, толуола, этилбензола и бензпирена — уменьшились; а растворимых сульфатов, озона и фенола — остались без изменений.
По словам Татьяны Лариной, доцента ДПРЭД Финансового университета при Правительстве РФ, с 2008 по 2021 год суммарный рост выбросов, загрязняющих воздух в Петербурге, составил 37%. Наиболее критичная ситуация — в центре города. В докладе об экологической ситуации «исторические районы», такие как Центральный, упоминаются в связи с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) по бензпирену в два раза.
«Сложилась неоднозначная ситуация. В последние несколько лет уровень загрязнения воздуха в городе оценивается как низкий или повышенный, при этом до 2015-го он был стабильно высоким. По официальным данным, с 2012 по 2015 год уровень загрязнения бензпиреном — канцерогеном I класса опасности — снизился в семь раз. К сожалению, это связано исключительно с изменениями в методике отбора проб и наблюдений. Подтверждением служат уровень загрязнения почв и рост заболеваемости в классах экологически обусловленных болезней»,— отмечает Семен Гордышевский, председатель правления Экологического союза Санкт-Петербурга.
По словам эксперта, мониторинг загрязнения почв в городе не ведется с 2008 года. До этого его показатели были стабильно высокими. «В 2019 году по настоянию экологов-экспертов комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провел локальное обследование в восьми районах и выявил десятикратный (относительно 2007 года) рост загрязнения почв стойкими органическими загрязнителями — диоксинами»,— добавляет господин Гордышевский.
И хотя, по словам Юрия Шевчука, руководителя Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест», некоторые виды загрязнения почв обусловлены исторически (выявляются на местах ранее располагавшихся здесь производств), сейчас загрязнители чаще попадают в землю другим путем.
«Увеличение концентраций загрязняющих веществ в почвах связано не только с их прямым загрязнением (например, засорением земель отходами или сливом сточных вод), но и с косвенным — заключающимся в оседании загрязняющих веществ из атмосферного воздуха под действием силы тяжести или с атмосферными осадками»,— поясняет Денис Дубовец, член экспертно-просветительского сообщества Международного социально-экологического союза.
«Таким образом, вывод о состоянии атмосферного воздуха напрашивается сам собой. Кроме того, если в начале 2000-х показатели по таким экологически обусловленным заболеваниям, как новообразования, врожденные аномалии и болезни органов дыхания, у детей в Петербурге были ниже, чем в Москве, и сопоставимы со средними по стране, то спустя двадцать лет по детским новообразованиям Петербург стал абсолютным рекордсменом в России — с большим отрывом и от Москвы, и от других городов. По заболеваниям органов дыхания у детей и врожденным аномалиями тоже наблюдается серьезный рост показателей»,— обеспокоен господин Гордышевский.
Вода и отходы
Еще одной проблемой Петербурга сегодня является загрязненность воды. Как поясняет госпожа Ларина, источники водоснабжения города берут свое начало в Ленинградской области. Наиболее крупный из них — Ладожское озеро — одновременно служит приемником сброса вод от предприятий. «Около 400 млн куб. м загрязненных сточных вод каждый год поступает в Ладогу, а в водосборный бассейн Ладожского озера ежегодно сбрасывается 1,4 млрд куб. м. Это прежде всего промышленные стоки предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и сельского хозяйства. Наиболее загрязненными также до сих пор остаются Нева и ее притоки: Охта, Ижора, Каменка»,— поясняет она.
По мнению Семена Гордышевского, хотя показатели загрязнения воды в городе соответствуют СанПиНам, при этом в рамках мониторинга, контролируются далеко не все важные показатели: примерно 60 параметров из 90 объективно необходимых.
Татьяна Ларина отмечает, что проблемы загрязненности воды и почвы также усугубляют около 20 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), в частности, ООО «Полигон ТБО» в Лепсари, ЗАО «Промотходы» в Северной Самарке, ООО «Новый Свет-Эко».
По словам Карины Сидун, начальника отдела маркетинга ООО «ПКФ "Петро-Васт"», переработке сегодня подвергается лишь около 15% от общего количества ТКО. При этом полигоны, на которые вывозится их основной объем, расположены в Ленобласти и давно переполнены. «К тому же население Ленинградской области существенно увеличивается в летнее время за счет притока горожан. А это, в свою очередь, приводит к взрывному росту отходов. При этом никто из жителей области не готов делить соседство даже с современным мусороперерабатывающим комплексом»,— обращает внимание Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
Другие вопросы
В первую очередь сегодня, по словам Азизы Ориповой, доцента факультета экотехнологий ИТМО, город нуждается в усовершенствовании системы экологического мониторинга — во внедрении систем, позволяющих оценивать состояние окружающей среды в условиях, близких к реальному времени, для своевременной регистрации концентраций загрязняющих веществ. Сейчас для мониторинга состояния атмосферного воздуха используются стационарные и маршрутные посты Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, чьи данные недоступны для всех заинтересованных лиц.
Также существует проблема обращения с осадками сточных вод. «На эту зиму в городе было заготовлено рекордное количество соли — 89 тыс. тонн, из которых 42 тыс. тонн было израсходовано уже в ноябре и декабре. Помимо прямого засорения почв и водных объектов, соль вместе с талым снегом попадает в канализацию, а затем — на очистные сооружения. Иловый осадок, где все это оседает, сжигается с образованием супертоксикантов (стойких органических загрязнителей) — диоксинов, фуранов, полихлорбифенилов, которые попадают в воздух и почву»,— говорит господин Гордышевский.
Программы улучшения экологии
Как отмечает господин Дубовец, в Петербурге ежегодно реализуется ряд мероприятий, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду и улучшение ее состояния. Город принимает участие в таких федеральных проектах, как «Сохранение уникальных водных объектов» и «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».
При этом, по мнению господина Гордышевского, комплексной программы по улучшению экологической ситуации с учетом рисков здоровью в городе нет. «Единственный официальный источник информации об экологической обстановке в Петербурге — портал infoeco.ru, который публикует приемлемые показатели по загрязнению. Но таким образом мы попадаем в порочный круг. Раз с экологической обстановкой в целом все в порядке, то и улучшать ее не надо. При этом объективность этой информации можно поставить под вопрос, поскольку в городе не проводилось масштабной модернизации системы мониторинга. В этом году будет обновлена лишь треть станций по мониторингу воздуха, установленных еще в 1990-х. Но даже когда они будут обновлены полностью, реальную картину все равно не удастся увидеть. Дело в том, что новые станции по-прежнему не смогут контролировать загрязнение стойкими органическими загрязнителями, для этого требуется специальный мониторинг»,— поясняет он.
При этом в целом ожидать улучшений в экологии Петербурга, по мнению эксперта, стоит. Правда, для этого придется потрудиться. «Сейчас в городе идет активное обсуждение. Функционирует рабочая группа по качеству атмосферного воздуха, которая была создана в ЗакСе в прошлом году. Есть представление, что необходимо сделать. Но кардинально улучшить ситуацию можно, только если применять реальные меры. Например, перестать сжигать иловый осадок сточных вод и перейти на рекомендуемую сборником НДТ|ИТС 10–2019 технологию анаэробной стабилизации осадка, которая применяется в Москве и других городах, а также стимулировать развитие электротранспорта»,— заключает Семен Гордышевский.