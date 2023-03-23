Невелик рост, да дорог

Принято считать, что малый и средний бизнес более гибок и способен адаптироваться к кризисным явлениям. Вместе с тем в сложные времена этот сектор особенно нуждается во внимании со стороны властей, чтобы конкурировать с более крупными игроками. В том, какую роль играет МСБ в экономике Петербурга, каковы причины недовольства предпринимателей и сколько кредитных ресурсов удалось привлечь после «донастройки» мер господдержки, разбиралась корреспондент «Ъ-СПб» Марина Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С марта 2021-го по март 2023-го, по данным Единого реестра субъектов МСП, в Петербурге численность малых и средних предприятий выросла на 5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С марта 2021-го по март 2023-го, по данным Единого реестра субъектов МСП, в Петербурге численность малых и средних предприятий выросла на 5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Официальная информация по малому и среднему бизнесу (МСБ) в основном приходит из следующих источников: Федеральная служба государственной статистики (Росстат, Петростат), Федеральная налоговая служба (ФНС) и данные коммерческой статистики. Как правило, данные появляются значительно позже окончания периода, так как их нужно собрать и обработать.

Опираясь на сведения за 2020–2021 годы, можно сказать, что в Санкт-Петербурге лидирующей отраслью в секторе МСБ по показателю выручки на одного сотрудника является розничная и оптовая торговля, эта тенденция не меняется с 2010 года. По мнению Вячеслава Андрюшкина, советника председателя правления СДМ-банка, объяснение простое: это очень подвижные отрасли, как правило, с коротким производственным циклом. «И именно здесь проявляются главные преимущества МСБ: гибкость, скорость принятия решений, готовность к постоянным изменениям. Эти факторы и позволяют успешно конкурировать с крупными предприятиями»,— указывает он.

«Второе место в 2010 и 2015 годах занимала финансовая и страховая деятельность, а в 2021-м на второе место вышло производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,— замечает Ия Чуракова, доцент департамента финансов Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. По ее словам, в 2022 году ожидаемо лучше чувствовали себя компании, у которых невелика доля зарубежных комплектующих, сырья, лицензий на интеллектуальную собственность и оборудования. «Сложности для малого бизнеса здесь скорее в том, что им труднее, чем крупным компаниям, участвовать в госзакупках, так как предприниматели не всегда могут позволить себе нанимать дорогих специалистов по закупкам»,— резюмирует эксперт. При этом, по данным сайта «МСП», выручка малого и среднего бизнеса в Петербурге выросла на 2,87%, средний чек увеличился на 17,42%, а число зарегистрированных ИНН — на 2,14% от данных за 2021 год.

В Ленинградской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства в разных сферах возросло на 30% за пять лет, говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка региона Светлана Нерушай.

Если смотреть по количественным показателям, то за период с марта 2021-го по март 2023-го, по данным Единого реестра субъектов МСП, в Петербурге численность малых и средних предприятий выросла на 5%. «Учитывая, каким непростым был 2022 год, данный факт можно трактовать как позитивный. Причин у такой динамики несколько. Первая: принимавшиеся в 2022 году меры господдержки как федерального, так и регионального уровня. Вторая: гибкость малого бизнеса, который способен быстрее, чем крупные компании, реагировать на стремительно меняющиеся реалии, перестраиваться и адаптироваться»,— уточняет господин Андрюшкин.

По мнению Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», председателя профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания, это особенно показательно с учетом той «очистительной» работы, которую проводила ФНС за последние годы по исключению из реестра компаний с недостоверными сведениями. «За указанный период, пусть и незначительно (приблизительно на 2%), но снизилось количество работников, занятых в секторе МСБ, что связано и с последствиями коронавирусных ограничений, и с санкционным давлением, и с отъездом некоторых работников за рубеж, и с переходом части сотрудников на режим самозанятых. При этом доля трудоустроенных в секторе МСБ в Петербурге на сегодняшний день одна из самых высоких по стране: около 57% от общего количества занятых в экономике города»,— заключает он.

Санкт-Петербург имеет свои особенности в плане развития предпринимательства, говорят собеседники издания. «Так, локальный МРОТ существенно превышает общероссийский, что влияет на стоимость трудовых ресурсов, в том числе и для МСБ. В 2022 году превышение МРОТ составило 47% от общероссийского показателя»,— объясняет госпожа Чуракова.

Преодоление сложностей

Несмотря на внешние обстоятельства вроде постпандемийного состояния рынка и антироссийских санкций, бизнес смог быстро сориентироваться во многом благодаря мерам финансовой господдержки, замечает Венера Шайдуллина, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор», член Ассоциации юристов России. «Драйвером роста послужили прямое субсидирование, льготные арендные ставки, а также возможность льготного кредитования и рефинансирования кредитов»,— перечисляет она. По данным Минэкономразвития, Северная столица стала одним из первых регионов, активно привлекающих инвестиционные кредиты для малого бизнеса, добавляет эксперт.

По словам исполнительного директора НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александры Питкянен, с момента основания фонда и по сей день огромным спросом в Петербурге пользуется программа предоставления поручительств по кредитным договорам, банковским гарантиям и лизингу. По ее словам, малому бизнесу зачастую не хватает собственных средств для обеспечения залога по кредиту в коммерческих банках. «В 2022 году по этой программе поступило 750 обращений (почти на 40% больше, чем в 2021-м), было заключено 485 договоров на общую сумму 5,8 млрд рублей, что позволило привлечь кредитные ресурсы в объеме 13,2 млрд рублей. Всего же за время работы фонда количество таких договоров превысило 5,7 тыс. на сумму более 44 млрд рублей с привлечением 108 млрд рублей кредитных средств»,— рассказала она в интервью «Ъ-СПб».

Кроме того, по мнению госпожи Шайдуллиной, наиболее востребованными у предпринимателей мерами господдержки являются инструменты помощи в процессе импортозамещения.

Господин Панов соглашается, что в среднем устойчивая динамика развития сферы малого и среднего предпринимательства в городе во многом обязана принятым на федеральном и региональном уровне мерам поддержки. «Большинство из них было направлено на наиболее пострадавшие от пандемии отрасли: общепит, гостиничную индустрию, туризм, организацию развлечений, выставочную деятельность»,— перечисляет он. В то же время, по его мнению, более активному применению данных мер могло бы поспособствовать расширенное информирование предпринимателей о преференциях. «Именно с этой целью в феврале в городе был представлен "Навигатор мер поддержки бизнеса", на котором уже размещена информация более чем о 100 мерах по пяти ключевым направлениям»,— напоминает он.

Госпожа Шайдуллина также замечает положительное влияние от запуска онлайн-площадок. Например, цифровая платформа «Городской акселератор» предлагает услуги по диагностике бизнеса, дополнительному обучению и предоставлению возможности пользования уже оплаченными цифровыми сервисами. «Работа данной площадки уже дала положительные всходы и позволила принявшим участие предприятиям увеличить суммарную выручку»,— подчеркивает она. Однако, по словам госпожи Шайдуллиной, несмотря на оказываемую местную поддержку, предприниматели остались недовольны решением ЗакСа от 14 декабря 2022 года о продлении сроков размещения нестационарных торговых объектов всего на два года против максимально предусмотренных на федеральном уровне семи лет.

Госпожа Чуракова также считает, что малому бизнесу мешают избыточные административные барьеры и неоптимальное законодательство, зачастую заставляющее предпринимателей тратить время на дублирование отчетов. «Также эксперты отмечают высокие налоги, поборы наличными со стороны контролирующих органов, привилегии крупным компаниям при госзаказе, неконтролируемый рост цен на продукцию естественных монополий»,— рассуждает она.