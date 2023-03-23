В 2023 году в IT-отрасли страны продолжится тренд на технологическое импортозамещение и закрепление в профессиональном сообществе полностью российских компаний. При этом эксперты не ждут увеличения среднерыночных зарплат и не надеются на возврат уехавших из России IT-специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потребность в замещении ушедших игроков велика, при этом возникают и новые задачи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Потребность в замещении ушедших игроков велика, при этом возникают и новые задачи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

IT-отрасль в России в 2023 году продолжит адаптироваться к новым реалиям. После начала СВО и ухода из страны многих иностранных игроков и запрета использования их продуктов актуальным останется вопрос перехода на отечественный софт. В целом перспективы развития IT-отрасли в наступившем году участники рынка оценивают со сдержанным оптимизмом.

Залатать дыры

По словам генерального директора CorpSoft24 Константина Рензяева, потребность в замещении ушедших игроков велика, при этом возникают и новые задачи. Например, срочное импортозамещение SAP на отечественные платформы, в первую очередь — 1С. «Поэтому 2023 год пройдет под девизом: залатать дыры и заменить импортные рудименты. Создание принципиально новых продуктов будет происходить по остаточному принципу. У всех IT-компаний, которые занимаются чем-то сложнее создания сайтов, работы будет достаточно. Возможно, чуть меньше задач будет у интеграторов, занимающихся инфраструктурными проектами. Пока эта отрасль не восстановилась»,— отмечает он.

В нынешних обстоятельствах импортозамещение и импортоопережение будут находиться в тренде в 2023 году, продолжает тему руководитель ритейл-направления компании ITentika Сергей Кузнецов. Развитие своих продуктов сейчас становится во главу угла и будет поддерживаться Минкомсвязи. Рынок должен развиваться, учитывая то, какое количество новых клиентов он получил. Основной тренд — собственные «коробочные» продукты и их развитие. «В наиболее выигрышном положении будут находиться компании, производящие софт. Это и льготы, и поток новых клиентов, который нужно отработать. Далее идет средний бизнес, которому чуть легче адаптироваться к новым реалиям. Также я уверен, что в 2023 году будут увеличиваться объемы автоматизации производства в сельском хозяйстве. Огромное внимание будет направлено на работу с Big Data»,—добавляет эксперт.

По мнению технического директора маркетплейса локальных брендов Flowwow Дмитрия Шестернина, в 2023 году будут развиваться и хорошо себя чувствовать компании, предоставляющие вычислительные мощности, которые физически находятся в России. Хотя проблемы с поставками оборудования останутся. Но все же для российских компаний риски работы с западными вычислительными мощностями очевидны. «Например,— подчеркивает эксперт,— мы сейчас обращаем внимание на то, есть ли у иностранного ПО или решения российская альтернатива и как в случае проблем переключиться с одного решения на другое. Также мы больше не рассматриваем ключевые продукты, которые завязаны только на западный или только на российский рынок. Аутсорсинговые компании, думаю, будут находиться в стабильном состоянии, без резких рывков вверх или вниз».

Управляющий директор департамента «Технологии» компании Axenix (экс-Accenture) Мария Григорьева полагает, что трендом года можно будет назвать выстраивание нового IT-ландшафта, более гибкого, локального, часто меняющегося, тактически адаптирующегося. При этом новая экосистема может привести к переделу рынка поставщиков и их партнеров. «Также можно назвать трендом замораживание развития технологий по ряду областей, где это не является первоочередной необходимостью. В выигрышном положении будут находиться те компании, у кого есть запас прочности по используемым системам, технологиям и инфраструктуре, кого "не отключили" или кто уже находится на локальном ландшафте приложений и мощностей»,— говорит госпожа Григорьева.

В 2023 году мы будем чаще слышать о хороших результатах развития и интеграции российского программного обеспечения и оборудования, считает руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко. «Пока им не всегда доверяют, однако этот барьер постепенно исчезает благодаря успешным тестам и внедрениям. Спрос, в частности, вырастет на отечественные операционные системы и средства виртуализации. Появится новое специализированное узконаправленное ПО, в том числе промышленное. Также на рынке появятся российские аналоги других иностранных решений, которые ранее были безальтернативны. В целом выручка разработчиков отечественного ПО продолжит расти, можно прогнозировать двукратный рост по итогам 2023 года»,— рассуждает господин Терещенко.

Директор проектов IT-компании «ТехЛАБ» Дмитрий Семенов обращает внимание на общемировой тренд. Он связан с нарастающей экспансией искусственного интеллекта как в коммерческом, так и государственном секторе. Можно сказать, что ИИ больше не считается трендом будущего — это истинное настоящее. Яркий тому пример — активизация появления промышленных решений с ИИ у самых крупных игроков отрасли. «Если говорить о России, то с большей вероятностью в государственном сегменте решения на базе ИИ будут вводиться постепенно, плавно встраиваясь в привычные операции и дополняя их своими возможностями: для этого уже сейчас заложен фундамент для подготовки нормативной документации. Так, в сфере медицины и здравоохранения, на которой мы специализируемся, планируется ускорить создание цифрового профиля пациента и внедрить технологии ИИ для постановки диагнозов во все российские поликлиники. Вероятно, подобные решения одними из первых появятся и в больницах Санкт-Петербурга — вслед за Москвой, где многое уже внедрено и успешно функционирует»,— делится эксперт.

Влияние неопределенности

Если ожидаемые темпы технологического импортозамещения эксперты оценивают достаточно положительно, то ситуацию на отраслевом рынке зарплат — более скромно. Также не ожидают они масштабного возвращения IT-специалистов после начала СВО и объявления мобилизации.

По мнению коммерческого директора компании «Аванпост» Александра Санина, в 2023 году зарплаты большинства IT-специалистов останутся прежними, а у некоторых могут даже уменьшиться. «На это повлияет текущая неопределенность, не позволяющая компаниям повышать зарплаты, и переизбыток junior-соискателей на рынке. Зарплатная вилка senior-специалистов, вероятнее всего, останется прежней. Учитывая, что в 2022 году многие компании уже закрыли свои текущие IT-вакансии, спрос на высококвалифицированные кадры тоже может снизиться»,— считает он.

Господин Шестернин предполагает, что крупные работодатели, российские банки и телеком умеренно увеличат бюджеты на R&D. Но даже при этом зарплата вряд ли вернется на уровень 2021 года, если смотреть по паритету покупательной способности и с учетом инфляции. История с ростом зарплат в два раза за год, как было в 2021-м, на его взгляд, вряд ли повторится в ближайшем будущем.

Предпосылок для снижения зарплаты пока нет, специалистов среднего и высокого уровня не хватает, отмечает господин Рензяев. Небольшие зарплаты — только у начинающих специалистов. К сожалению, добавляет он, ожидать возвращения уехавших специалистов до окончания СВО не стоит, да и после окончания, если не создать лучших условий, часть не вернется уже никогда.

Ситуация с уехавшими специалистами, полагает господин Терещенко, очевидно, зависит от внешних обстоятельств, которые значительно влияют на рынок труда и экономику в целом. Определенная часть IT-специалистов продолжает искать работу за рубежом, а значит, отток кадров в каком-то объеме продолжится. «В то же время есть тенденции и к возвращению. Причины этого тесно связаны с обстоятельствами отъезда. Например, ряд тех, кто уехал без предварительной договоренности с работодателем, рассчитывая на его лояльность и сохранение места, вынуждены будут вернуться после увольнения и безуспешных поисков новой работы за рубежом. К ним присоединятся те, кто вынужденно релоцировался вместе с компанией и остался недовольным новыми условиями жизни. Также не стоит исключать тех, кто потеряет работу в иностранных компаниях»,— перечисляет он.

Схожие выводы делает и господин Семенов. «Безусловно, вероятность, что многие из уехавших IT-специалистов вернутся в Россию, есть. Однако оценить, насколько она высока, затруднительно. При этом Минцифры РФ предоставляет весомые льготы и гарантии для представителей отрасли, а IT-компании, оставшиеся в РФ, по-прежнему предлагают высокие зарплаты. Правда, и за границей на наших специалистов высокий спрос: хорошие IT-специалисты нужны везде, а значит, разработчики будут исходить прежде всего из своих личных интересов и целей»,— заключает эксперт.

Артем Алданов