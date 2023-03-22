Апелляционный суд подтвердил законность решения ФАС о взыскании с Google 2 млрд рублей

Арбитражный апелляционный суд отказался признать незаконным оборотный штраф в отношении Google в размере 2 млрд руб, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ноябре 2022 года решение ФАС также поддержал суд первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Ведомство утверждает, что разработанные американской компанией правила блокировки аккаунтов на YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». После начала военной операции России на Украине Google заблокировала ряд YouTube-каналов, которые принадлежат российским компаниям и телеканалам.

Антимонопольное дело против Google рассматривали с апреля 2021 года. В конце июля регулятор оштрафовал Google на 2 млрд рублей из-за «злоупотребления доминирующим положением YouTube». Компания пыталась обжаловать решение и предписание службы, а также постановление о назначении штрафа.

Подробнее — в материале «Ъ» «YouTube признали непрозрачным и необъективным».

Милена Костерева