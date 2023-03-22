В Ярославле определился подрядчик благоустройства двух парков

Индивидуальный предприниматель Ирина Степанова выиграла два аукциона на благоустройство парков в Ярославле. Итоги аукционов размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Теперь предприниматель из Ярославля займется благоустройством скверов на площади Труда и Юбилейного парка. Оба аукциона получились конкурентными. При начальной цене контракта по Юбилейному парку в 21,1 млн руб. победитель предложила провести работы за 18,9 млн. Благоустройство площади Труда изначально оценивалось в 35,8 млн руб., а итоговая цена составила 31,3 млн. Работы в Юбилейном парке и на площади Труда должны начаться в апреле.

Предприниматель Ирина Степанова уже выступала подрядчиком по муниципальным контрактам в Ярославле. В 2022 году предприниматель занималась установкой стелы трудовой доблести в парке Мира. Тогда контракт с ней был заключен как с единственным поставщиком. Его сумма составила 66,1 млн руб.

Андрей Иванов