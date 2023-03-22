Недостроенный торговый центр в новосибирском поселке Линево продан за 29,7 млн рублей

Новосибирское ООО «КапиталИнвест» приобрело на торгах недостроенное здание торгового центра в рабочем поселке Линево Искитимского района. Актив был выставлен на продажу в рамках процедуры банкротства зарегистрированного в Барнауле ООО «Магнат НСК».

Согласно аукционной документации, площадь объекта на ул. Мира составляет 2,4 тыс. кв. м. В лот также вошел земельный участок в 6,6 тыс. кв. м. При начальной стоимости лота 25,8 млн руб. и двух участниках торгов он был реализован за 29,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КапиталИнвест» занимается арендой и управлением недвижимостью. Единственным владельцем компании указан ее руководитель Алексей Мозговой.

В апреле 2023 года должен состояться аукцион по продаже другого актива ООО «Магнат НСК» – здания в районном центре Черепаново Новосибирской области площадью 2,9 тыс. кв. м с занимаемым им земельным участком в 2 тыс. кв. м. По данным электронного справочника 2ГИС, по указанному адресу расположен торговый центр. Начальная цена лота установлена в размере 90 млн руб.

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Валерий Лавский