ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства

Антимонопольные следователи Еврокомиссии провели необъявленные инспекции в офисах производителя энергетических напитков Red Bull в ЕС. Компанию заподозрили в нарушении антимонопольных правил ЕС, а именно в злоупотреблении своим доминированием на рынке, сообщает AFP со ссылкой на официальные лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Red Bull подтвердила, что представители Еврокомиссии «посетили помещения» 20 марта. «Мы, конечно, будем работать с ними по всем вопросам, которые их касаются»,— сообщили в компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

В ЕК ранее заявили, что 20 марта «в помещениях компании, работающей в секторе энергетических напитков в различных государствах-членах» прошли необъявленные инспекции. Тогда ЕК не указала название компании, а также в каких странах прошли рейды.

Если компанию признают виновной в нарушениях антимонопольного законодательства, ей грозят крупные штрафы, но она может получить иммунитет, если будет сотрудничать с ЕК.

После смерти сооснователя Red Bull Дитриха Матешица компания назначила в ноябре совет из трех директоров. Его сын, Марк Матешиц, сейчас владеет компанией Distribution and Marketing GmbH, у которой 49% акций Red Bull. Остальное принадлежит тайской семье Йювидья.

Мария Федотова