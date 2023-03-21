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Коммерсантъ FM
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В Крыму сделали выходными два православных и два мусульманских праздника

В Крыму ввели четыре дополнительных выходных дня на религиозные праздники, сообщил на заседании совета министров РК глава региона Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, 17 апреля дополнительный выходной будет в связи с празднованием Пасхи, а 21 апреля крымчане будут отмечать мусульманский праздник Ураза-байрам. Также выходной будет 5 июня, в праздник Троицы, и 30 июня, в честь празднования Курбан-Байрама.

Напомним, по данным Минтруда, общее количество выходных в 2023 году (с учетом 31 декабря) составит 119 дней.

Календарь рабочих и праздничных дней на текущий год — в материале «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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