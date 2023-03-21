Лидера якутского отделения партии «Яблоко» оштрафовали за дискредитацию армии

Якутский городской суд вынес приговор лидеру местного отделения партии «Яблоко» Анатолию Ноговицыну. Суд признал его виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. в счет запрета определенных действий, наложенных на фигуранта дела в сентябре 2022 года. Публикация политика вышла в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Ноговицын

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Анатолий Ноговицын

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2022 года. В качестве меры пресечения суд избрал ему запрет определенных действий — лидер регионального отделения партии не мог пользоваться средствами связи и выходить из дома в неположенное время. Также по назначению следствия Анатолий Ноговицын в октябре прошел психиатрическую экспертизу. Судмедэксперты Якутского психоневрологического диспансера подтвердили, что политик здоров и не нуждается в принудительном лечении.

«Мы опасались, что может быть условный срок и большой штраф. Конечно, я не признаю себя виновным, но все могло быть и хуже»,— сказал «Ъ» господин Ноговицын. Политик отметил, что региональное отделение партии в сентябре планирует выдвигаться в Госсобрание (Ил Тумэн). «В случае снятия списка по подписям, скорее всего, будем участвовать на выборах мэра Якутска, так как там не требуется сбор подписей»,— добавил он.

Напомним, в 2023 году в республике запланирована 61 избирательная кампания, в том числе якутянам предстоит избрать главу республики. Также в нынешнем году в Якутии пройдут депутатские выборы в Ил Тумэн и Якутскую городскую думу. Составы районных советов депутатов обновятся в 21 районе республики.

Николай Борисов, Якутск