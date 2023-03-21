В Новосибирске реставрируют самолет «Дуглас», эвакуированный из таймырской тундры

В Новосибирске ведется реставрация реставрация «Борта Тюрикова» – самолет С-47 DL «Дуглас» (СССР Л-1204), эвакуированный частями с 2016 по 2017 год экспедицией Красноярского краевого отделения Русского географического общества из таймырской тундры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края

Сейчас, по данным правительства Красноярского края, восстановлены два двигателя и винты воздушного судна, проходит реставрация передней части фюзеляжа. Она была повреждена больше всего. Также сняты и выправлены листы носовой обшивки, часть из них заменят новыми, изготовленными по выкройкам оригинальных элементов. Кроме того отремонтированы узел хвостового колеса фюзеляжа, изготовлены штурвалы. Окрасить корпус самолета планируется с наступлением теплой погоды. Работы ведут специалисты компании «Геликоптер» на аэродроме в Мочище. Как уточнил «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь Красноярского краевого отделения РГО Вячеслав Власов, в комплексе реставрационные работы обойдутся в 60 млн руб.

Реставрация самолета в Новосибирске займет около трех лет. Затем «Борт Тюрикова» вернется в Красноярск. «Дуглас С-47». В 1947 году самолет совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Экипаж выжил, однако командир Максим Тюриков и бортрадист Алексей Смирнов отправились на поиски помощи и погибли. Оставшимся людям удалось дождаться помощи спустя три недели.

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Сергей Балин