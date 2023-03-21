Как парки и общественные пространства стали центром внимания культурной жизни в России

Инфраструктура в российских городах стремительно развивается — это не стало чем-то неожиданным, такой тренд наблюдается последние 5-10 лет. Почему так происходит, для чего это нужно и к чему приведет, рассказывает руководитель проекта «Парки России» Буторин Сергей Викторович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Буторин, руководитель федерального проекта "Парки России". Предприниматель, общественно-политический деятель, эксперт по управлению парками и по развитию общественных пространств и территорий

Фото: Мария Манелова Сергей Буторин, руководитель федерального проекта "Парки России". Предприниматель, общественно-политический деятель, эксперт по управлению парками и по развитию общественных пространств и территорий

Фото: Мария Манелова

Почему развитие инфраструктуры стало трендом

Мир меняется, технологии развиваются, общество также не стоит на месте. Многим уже не интересно проводить досуг дома перед телевизором или на даче у мангала, хотя и такой отдых имеет место быть, его любителей становится всё меньше — особенно среди молодежи.

Также на потребность в урбанизированных пространствах влияет личный опыт и общая насмотренность: понимание того, как всё устроено в соседних городах, а если речь о мегаполисе, то — в других районах. Не так давно многие путешествовали по зарубежным странам, черпая новые идеи, вдохновлялись примерами.

Всё это вместе привело к осознанию, что уровень инфраструктуры во всех российских городах должен быть высоким, это стало необходимостью комфортной жизни в новых реалиях.

Что даст повышение общественно-культурного уровня городов

Большинство людей, особенно молодых, будет оставаться в родных городах, если там будут созданы соответствующие условия. В частности, речь идет о развитой инфраструктуре: парках и общественных пространствах со всем необходимым для качественного отдыха, рассчитанного на все возрастные категории.

Если этого не произойдет, молодежь так и будет покидать свои города, чтобы продолжить учебу в другом месте — там, где есть сервис и инфраструктура, удовлетворяющая их потребностям.

Перспективы развития и первые шаги

На сегодняшний момент повсеместное развитие городской инфраструктуры очевидно: стали появляться интересные общественные пространства, и, как результат, команды, которые ими управляют.

Это происходит, потому что такие места со своим культурным наполнением и идейным вдохновением стали центром притяжения для множества людей.

Объяснение простое: востребованная социально-культурная составляющая и качественный сервис, удовлетворяющий запросы старшего поколения, молодежи и семей с детьми, делает оборудованные парки и городские пространства популярными у всех.

Отдельный и, несомненно важный аспект — наполнение интересной событийной повесткой: сезонные фестивали, мастер-классы, концерты, творческие конкурсы и коллаборации, встречи с культурными деятелями и руководителями молодежных организаций и многое другое.

Горожане получают позитивные эмоции от комфортного отдыха, находят единомышленников, делятся впечатлениями друг с другом. Сегодня проходит концерт классической музыки, завтра мастер-класс по зажигательным танцам, послезавтра гостей ждут уроки гончарного мастерства и живописи.

Помимо досуга для души, жители городов получают возможность заявить о себе, показать на что они способны, так же, как и сообщества, участвующие в развитии инфраструктуры. На одной площадке могут быть задействованы разные виды сервиса и все они будут востребованы: услуги флористов, продажа туров по соседним регионам, мини-кофейни с закусками, уличные кафе и полноценные рестораны.

При этом взаимодействие предпринимателей, оказывающих услуги, и управляющая компания, создающая условия для всего этого, работают сообща на благо общественности и своего личного бренда.

Тренд развития инфраструктуры набирает обороты. Охватив сначала крупные города РФ, он добрался и до регионов, что дает хороший импульс к развитию, который важно вовремя использовать во благо горожан.

Именно поэтому парки и городские пространства все чаще становятся центрами притяжения и внимания к общественной и культурной жизни России.

ЭКСПЕРТ Сергей Буторин, руководитель федерального проекта "Парки России". Предприниматель, общественно-политический деятель, эксперт по управлению парками и по развитию общественных пространств и территорий. ССЫЛКИ https://parkirussia.ru/

АО «Парки Ижевска»