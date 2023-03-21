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ВШЭ разработала нейросеть для оценки этичности российских законов

Факультет права Высшей школы экономики (ВШЭ) разработал нейросеть для оценки этичности российских законов. С ее помощью создадут сайт «Индекс этичности права», на котором можно будет проверить любой нормативный правовой акт, который содержит «нравственно-оценочный контент», сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект получил название «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния». Его цель — «определить роль морали в нормативном правовом регулировании», сказали в университете. Завершить работы по созданию «Индекса этичности права» планируют к декабрю, его обещают сделать доступным для всех. В рамках проекта факультет также разработал «Ленту времени этики и права», где собрали и прокомментировали с точки зрения этики наиболее любопытные нормы русского права с конца XV до конца XX вв.

«"Индекс этичности", в первую очередь, будет полезен законодателю, а также органам исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование общественных отношений и связанное правоприменение. К соответствующим работам уже проявлен интерес со стороны Государственной думы, были проведены переговоры о тестировании алгоритма и его возможном применении»,— заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Лаура Кеффер

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