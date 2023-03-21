53,9 пункта составило в феврале значение индекса RSBI — индикатора деловой активности (значение выше 50 означает ее рост, ниже — спад), индекс рассчитывает ПСБ совместно с «Опорой России». Показатель заметно вырос (51,7 пункта в январе), однако, как и месяцем ранее в оценках Росстата (см. “Ъ” от 2 марта), за счет эмоционального восприятия. Так, ухудшение фактических показателей инвестактивности компенсировало улучшение ожиданий, оценки продаж выросли до максимума с октября 2021 года, но тоже на ожиданиях, и все же остались в отрицательной зоне, та же картина наблюдалась и в оценке найма. При этом оптимизм затронул и производство, и торговлю, и в меньшей степени — услуги.