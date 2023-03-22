Тупиковая ветка развития

На фоне введения против РФ технологических санкций и ухода ведущих зарубежных разработчиков, включая Microsoft, российские власти и компании сделали ставку на открытый код ОС Linux как наиболее «нейтральную» базу. Но, как выяснилось, даже Linux не для всех открыт одинаково. Так, недавно Linux Kernel Organization, занимающаяся разработкой ядра Linux, отказалась принимать правки в код от российского разработчика процессоров «Байкал Электроникс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Компания получила собственную ветку развития еще в 2020 году. Но член Linux Kernel Organization из Польши на запрос сотрудника «Байкала» о внедрении правок ответил, что организации «некомфортно принимать код от сотрудников компании», а также посоветовал российским структурам вообще не принимать участия в разработке ядра Linux «до дальнейших уведомлений». Позже на портале «Хабр» появилась информация, что сообщество может отказать в правках «любому разработчику по любой причине».

Ядро Linux создано финским инженером Линусом Торвальдсом в 1991 году. Он сделал код свободным для распространения и организовал Linux Kernel Organization, где разработчики могут создавать свои ветки развития ядра — основного элемента работы ОС. Ядро Linux используется в Android и ряде российских ОС, например Astra и ALT.

Ситуация вызвала большой резонанс в сообществе российских разработчиков. Они даже начали обсуждать подготовку обращения к господину Торвальдсу или сопровождающему разработчику ветки ядра Linux Грегу Кроа-Хартману. Прием правок в Linux Kernel Organization всегда требовал времени и переговоров, но полных отказов не бывало, говорят мои собеседники в отрасли. Речь, скорее всего, идет о «политических убеждениях конкретных членов организации», считают они.

Теоретически, если сообщество Linux Kernel Organization закроет доступ российским разработчикам к правкам, они могут перейти на ветку разработки ядра от технологического центра исследования безопасности ядра Linux, который курирует в том числе Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (ИСП РАН). Институт после обновления ядра отдает его российским разработчикам, те вносят правки и через ИСП РАН отправляют их в Linux Kernel Organization (если, конечно, сам ИСП РАН не станет персоной нон грата, он ведь российская организация).

Это не станет большой проблемой для российских разработчиков, хоть и затянет процесс внесения обновлений в ядро Linux и, возможно, потребует расходов на услуги ИСП РАН. А вот репутационные потери для мирового сообщества разработчиков Linux выглядят хуже — ситуация не останется незамеченной, так как противоречит основополагающему принципу открытости системы.