Завод не дождался мобилизации

Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш». В министерстве указали на «существенное нарушение выполнения обязательств» покупателем — московской компанией «Меркас». По соглашению с Минпромторгом РФ «Меркас» должен был сохранять целевое назначение имущества промпредприятия, выполнять договоры по гособоронзаказу и обеспечению «государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ». По данным самого «Меркаса», два года назад купившего имущество завода за 505 млн руб. на торгах, последний гособоронзаказ «Сибсельмаш» выполнил 30 лет назад, а мобилизационное задание с него сняли в 2013 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если суд удовлетворит требования Минпромторга, имущество завода «Сибсельмаш» будет передано в федеральную собственность

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Если суд удовлетворит требования Минпромторга, имущество завода «Сибсельмаш» будет передано в федеральную собственность

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В арбитражный суд Москвы поступил иск Минпромторга России к московскому ООО «Меркас». Компания два года назад на банкротных торгах купила имущественный комплекс новосибирского завода «Сибсельмаш». Условия сделки и подписанного летом 2022 года соглашения с федеральным министерством должны были гарантировать сохранение целевого назначения имущества стратегического предприятия и исполнение договоров в рамках гособоронзаказа и «обеспечения федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации». «В связи с существенными нарушениями ООО „Меркас“ выполнения обязательств по соглашению Минпромторг России письмом от 13 января 2023 года направил в адрес ООО „Меркас“ претензию с требованием расторжения договора (купли-продажи.— „Ъ“), а также соглашения. В настоящее время в арбитражный суд города Москвы письмом от 6 марта 2023 года направлено исковое заявление с целью расторжения договора и соглашения»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в Минпромторге РФ.

ОАО «НПО „Сибсельмаш“» включено в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, 100% принадлежат госкорпорации «Ростех», с 2011 года находится в процедуре банкротства. Ранее завод производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Осенью 2017 года все имущество завода оценивалось в 3,5 млрд руб., однако год спустя независимый оценщик с учетом износа и амортизации почти вдвое снизил рыночную стоимость. Впервые имущественный комплекс, включающий 184 здания и сооружения, земельные участки в собственности площадью 107,6 тыс. кв. м, права требования и патенты, был выставлен на торги в 2019 году за 1,85 млрд руб., они дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. В итоге имущество завода было продано в порядке публичного предложения. Признанный победителем «Меркас» предложил за актив 505 млн руб., второй участник — производитель оружия и боеприпасов АО «НПО „Курганприбор“» — 501,5 млн руб.

Курганская компания безуспешно пыталась добиться отмены результатов торгов в УФАС и арбитражном суде. Юристы «Курганприбора», в частности, усомнились в том, что строительная компания «Меркас» с уставным капиталом 12 тыс. руб. справится с выполнением «оборонных» условий продажи комплекса. Летом 2022 года на ситуацию обратили внимание члены ветеранской организации НПО «Сибсельмаш». Ее председатель Виктор Рахвалов, ссылаясь на данные Росреестра, сообщил СМИ о якобы перепродаже «Меркасом» 20% имущества завода, из-за чего, по его словам, «будет невозможно возобновить выпуск продукции оборонного назначения». Информацию об этом ветеранская организация направила в федеральное министерство. «Минпромторг России письмом обратился в адрес предприятия с просьбой представления разъяснений о влиянии заключения указанных сделок на сохранение целевого назначения имущества ОАО «НПО „Сибсельмаш“». При этом комплекты документов на заключение соглашения об исполнении условий конкурса, а также информация об обеспечении сохранности целевого назначения имущества от ООО „Меркас“ в адрес Минпромторга России не поступали. Для принятия мер в рамках сложившейся ситуации Минпромторг России проинформировал органы ФСБ России, а также Генпрокуратуру РФ»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в министерстве.

В «Меркасе» данные ветеранской организации «Сибсельмаша» назвали «обширной информационной провокацией». Как сообщил „Ъ-Сибирь“ гендиректор «Меркаса» Евгений Гайт, сейчас на четырех объектах комплекса общей площадью 106 тыс. кв. м проводится обследование несущих конструкций, произведен частичный демонтаж из-за аварийного состояния зданий, около 85% из которых были построены в 1943–1961 годах. «По результатам обследования будет разработан проект реконструкции. Как раз с целью определения специализации введенных в эксплуатацию площадей нами направлено письмо в Минпромторг РФ с просьбой о передаче нам номенклатуры изделий или работ, актуальных для силовых структур. Первое обращение подано в октябре 2022 года, повторное — в январе 2023 года. На данный момент ответы на обращения не получены. ООО „Меркас“ не может самостоятельно разместить и принять к исполнению мобилизационное задание или госконтракт»,— пояснил господин Гайт. По его данным, предприятие не выполняет гособоронзаказ с 1992 года, а мобилизационное задание с него было снято в полном объеме письмом Минпромторга РФ от 13 декабря 2013 года.

Мастер-план развития площадки, который «Меркас» обсуждает в рамках рабочей группы с правительством Новосибирской области и мэрией Новосибирска, предполагает создание на территории «Сибсельмаша» производственных кластеров, научно-производственного технопарка и деловой зоны.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева обращает внимание, что заявленные Минпромторгом РФ требования о расторжении договора купли-продажи мотивированы неисполнением ООО «Меркас» обязательств по заключенному с министерством соглашению об исполнении условий конкурса по продаже имущества. «Содержание данного соглашения и объем обязательств ООО „Меркас“ по нему будет предметом рассмотрения арбитражного суда, однако представляется вероятным, что требования Минпромторга РФ будут удовлетворены, если суд действительно установит нарушение условий соглашения»,— считает она. При этом, по словам юриста, в случае удовлетворения требований Минпромторга России имущество завода будет передано в федеральную собственность. Чтобы избежать расторжения договора, «Меркасу», отмечает госпожа Галеева, необходимо доказать, что условия заключенного соглашения с Минпромторгом РФ не были нарушены или что вменяемые нарушения не являлись существенными.

Дарья Решетникова